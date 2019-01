Shiffrin siegt im Cortina-Super-G

Tippler hinter Weirather Dritte – Vonn erwägt unmittelbares Karrierende: "Wollte nicht aufhören, aber kann nicht weiter"

Cortina d'Ampezzo – Mikaela Shiffrin hat am Sonntag den Super-G in Cortina d'Ampezzo gewonnen. Die US-Amerikanerin, die die beiden Abfahrten im Ski-WM-Ort von 2021 ausgelassen hatte, war bei ihrem 54. Sieg 0,16 Sekunden schneller als die Liechtensteinerin Tina Weirather. Dritte wurde die Steirerin Tamara Tippler. Ramona Siebenhofer, die Abfahrtsgewinnerin von Freitag und Samstag, schied aus.

Stephanie Venier belegte Rang neun, Cornelia Hütter wurde unmittelbar vor Nicole Schmidhofer Zwölfte. Siebenhofer absolvierte auf der berühmten Piste Olimpia delle Tofane nur einen Kurzauftritt: Nach wenigen Sekunden brachte sie in einer der ersten Linkskurven keinen Druck auf den Außenski und erwischte das nächste Tor nicht. In einem Rennen mit zahlreichen Ausfällen schieden auch Lindsey Vonn, Lara Gut-Behrami, Ilka Stuhec oder Ricarda Haaser aus.

Vonn vor dem Karrierende

Ausgerechnet in Cortina d'Ampezzo könnte die große Karriere von Vonn zu Ende gegangen sein. Nach einem Super-G unter offenbar großen Schmerzen, den sie letztlich abbrechen musste, brach die US-Amerikanerin am Sonntag im Zielraum in Tränen aus. "Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiter", sagte sie im ORF-Interview. "Es wird schwierig. Die Schmerzen sind zu viel."

foto: ap/alessandro trovati Lindsey Vonn: Erst ein Lächeln, dann Tränen ohne Ende.

Auf die Frage, ob es vielleicht ihr letztes Rennen gewesen sein könnte, gab Vonn unter Tränen zu Protokoll: "Ja, ich glaube." Sie müsse aber noch darüber nachdenken. "Ich kann nicht gehen mit 50 oder 40. Ich muss wirklich alles überlegen und schauen."

Ursprünglich hatte Vonn angekündigt, die laufende Saison noch zu Ende fahren zu wollen. In Cortina hatte sie an diesem Freitag ihr jüngstes Comeback nach einer weiteren Knieverletzung gegeben. Bei einem Trainingssturz hatte sich die 34-Jährige im vergangenen Jahr erneut eine Bänderverletzung zugezogen. Vonn hat in Cortina im Laufe ihrer Karriere zwölf Weltcup-Siege gefeiert – mehr als jede andere Athletin. (APA, 20.1.2019)