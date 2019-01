Elon Musk: Der Mensch ist jetzt schon ein Cyborg

Musk sieht ständige Nutzung von Telefon und Computer als Beweis – will biologische Verbindung herstellen

Elon Musk will einmal wieder nach eigenen Angaben die Welt retten. Mit seinem Unternehmen Neuralink will er Chips herstellen, die sich Menschen in das Hirn implantieren lassen könnten, um ihre kognitive Leistung zu verbessern. Wie "Winfuture" schreibt, will Musk somit eine Art menschlichen Cyborg erschaffen. Für den Unternehmer ist das eine Möglichkeit, die Natur zu übertreffen und die menschliche Intelligenz künstlich zu erhöhen. Schon jetzt ähnele der Mensch durch die ständige Nutzung von Telefon und Computer einem Cyborg.

Neuralink will Probleme lösen

Bisher hatte Neuralink vor allem damit geworben, Demenz und ähnliche Krankheiten aus der Welt schaffen zu wollen. Die Idee dahinter ist, dass mithilfe von künstlichen Implantaten jene Körperfunktionen, die beeinträchtigt sind, ersetzt werden. Das kann auch bei körperlichen Behinderungen der Fall sein, etwa bei Menschen, die gelähmt sind.

Mensch sei jetzt schon ein Cyborg

Musks Statements der letzten Monate suggerieren aber, dass er nicht nur Einschränkungen beheben möchte, sondern überhaupt den Menschen künstlich mittels technischer Mittel verbessern will. In Reden etwa fragte er rhetorisch, wie viel intelligenter man mit Computer oder Handy ist. Man könne jede Frage beantworten, habe ein perfektes Gedächnis und könne sich sogar Bilder im Kopf behalten. Das suggeriere, dass der Mensch jetzt schon ein Cyborg ist – nun will Musk diese Verbindung auch biologisch aufstellen. Seine Intention: Er wolle die Menschheit weiterentwickeln. (red, 19.1.2019)