Ehemals rote Pferdenärrin Sonja Klima im Sattel der Society

Die frühere Kanzlergattin im Porträt: Klima wird die neue Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule

Um den "Olymp" in ihrer persönlichen "Pferdewelt" zu erklimmen (Zitat aus ihrem Bewerbungsschreiben), traf Sonja Klima im Dezember 2017 eine vorausschauende Entscheidung: Am Tag der Angelobung der türkis-blauen Bundesregierung trat die ehemalige Kanzlergattin aus der SPÖ aus.

Es war Zeit geworden. Die Scheidung von ihrem roten Politgemahl Viktor liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück – und längst war Sonja Klima, die den Namen ihres bekannten Ex-Mannes behielt, viel mehr im bürgerlichen Milieu der Societyfrauen und Gestütsbesitzerinnen zu Hause. In dieser Welt sitzt die 55-Jährige als neue Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule nun wohl noch fester im Sattel.

Fotos mit Kanzler Kurz

Als Charitylady ist die gelernte Volksschullehrerin schon seit einiger Zeit im Geschäft. Besonders für die Ronald-McDonald-Kinderhilfe war Klima aktiv, seit 2010 ist sie dort Geschäftsführerin. Hinweise auf ihre guten Beziehungen zur ÖVP gab es in den vergangenen Monaten mehrere: Im niederösterreichischen Landtagswahlkampf unterstützte sie Johanna Mikl-Leitner. Zuletzt ließ sie sich beim Winterfest von Sebastian Kurz strahlend mit dem Kanzler ablichten, der im Gegenzug für ihre Stiftung warb.

Auch Klimas Tierliebe ist seit langem bekannt. Bereits als Kind nahm sie Reitunterricht. In ihrer Bewerbung fürs Traditionsgestüt führt Klima aus, wie sie – aus "bescheidenen Verhältnissen" stammend – dazumal "viel Mühe" auf sich nehmen musste, um sich das auch leisten zu können. Später legte Klima die Amateurprüfung zur Trabrennreiterin ab. Polo und Golf sind ihre Hobbys.

"Krone"-Skandal um Hirtenhund

Einen gänzlich einwandfreien Leumund hat die in Baden geborene Autoliebhaberin als Tierfreundin allerdings nicht: Man erinnere sich an den kaukasischen Hirtenhund "Grolli", den das Ex-Kanzlerpaar Klima im Jahr 2000 unter Protest der "Kronen Zeitung" vorerst zurückließ, als es nach Argentinien auswanderte. Sonja blieb dort allerdings nicht lange – und kam dann ohne ihren dritten Ehemann Viktor retour.

Heute ist Klima mit dem Kulturmanager Josef Kirchberger liiert, mit dem sie sich in Marchegg in der Pferdezucht betätigt. Ob das alles reicht für den prestigereichen Posten im Lipizzaner-Reich? Der Beirat der Spanischen Hofreitschule, die dem Landwirtschaftsministerium unterstellt ist, traf am Tag ihrer Designierung eine vorausschauende Entscheidung – und trat aus Protest geschlossen zurück. (Katharina Mittelstaedt, 18.1.2019)