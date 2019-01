Betrunkener Geisterfahrer filmte Fahrt am Handy mit

Auf A22 bei Strebersdorf umgedreht – War mit 1,69 Promille unterwegs

Ein betrunkener Geisterfahrer ist in der Nacht auf Freitag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der indische Staatsbürger ist mit seinem Pkw auf der Donauuferautobahn (A22) in Fahrtrichtung Wien bei Strebersdorf umgedreht und dann in die Gegenrichtung gefahren. Bei seiner Einvernahme zeigte der betrunkene Mann (1,69 Promille) den Polizisten einen Film der Fahrt auf seinem Handy.

Stopp

Die Fahrt des Betrunkenen wurde offenbar von einem Lkw-Fahrer vor dem Kaisermühlentunnel gestoppt, der sich dem Pkw in den Weg stellte. Es gab zwar – wie auf dem selbst aufgenommenen Film zu sehen war – zahlreiche Gefährdungen, verletzt wurde aber laut Polizei niemand. "Es gab auch keine Beschädigungen", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Führerschein besaß der 33-Jährige keinen. Einen Grund für die Tat konnte er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht liefern. Der Mann wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und zahlreichen Verwaltungsübertretungen angezeigt. (APA,. 18.1.2019)