Diese zehn spannenden Games erscheinen 2019 für Nintendo Switch

contranetwork

Das Adventure der japanischen Spieleschmiede Mages./5pb erschien bereits im vergangenen Jahr in Japan und kommt aufgrund des großen Erfolgs nun auch in den Westen. Dabei handelt es sich um eine Visual Novel, die mit Ausschnitten aus der Fernsehserie rund um Steins;Gate angereichert wurde.

Erscheinungsdatum: 19.2.2019