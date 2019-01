Gewinnwarnung von Telecom Italia, Aktie fällt um mehr als 9 Prozent

Italien-Geschäft bleibt unter Druck

Eine Gewinnwarnung gibt es auch von der Telecom Italia: Der italienische Telekomkonzern rechnet 2018 laut ersten Berechnungen mit einem Rückgang beim Gewinn und geht zudem davon aus, dass das italienische Geschäft auch im laufenden Jahr unter Druck bleiben dürfte. Gut lief es für den Konzern zuletzt aber in Brasilien.

Der Telekom-Riese erwartet für 2018 einen organischen Kerngewinn von 8,1 Mrd. Euro, das wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von knapp 5 Prozent.

Wettbewerbsdruck

Die Aktien rauschten am Freitag an der Mailänder Börse in der Spitze um mehr als 9 Prozent auf 0,47 Euro in die Tiefe.

Die Telecom Italia ächzt unter einem Schuldenberg von netto 25 Milliarden Euro und sieht sich mit einem gestiegenen Wettbewerbsdruck konfrontiert, insbesondere durch den Markteintritt des französischen Billiganbieters Iliad. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Aktien rund 27 Prozent an Wert eingebüßt. (APA/Reuters), 18.1. 2019)