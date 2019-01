Männermode: Mods und Teddy Boys in Paris

reuters/gonzalo fuentes

Celine

Die erste Männershow von Hedi Slimane für das Modehaus Celine war mit Spannung erwartet worden – das zum Luxuskonzern LVMH gehörende Modehaus soll mit einer Männerlinie weiter aufgeblasen werden. Slimane huldigte in seiner Kollektion der Metropole London, er hielt in seiner Kollektion "Polaroids of the British Youth" trotz einiger weit geschnittener Hochwasserhosen an seiner Skinnie-Silhouette fest und ließ Musiker britischer Bands über den Laufsteg marschieren.