Nordkoreanischer Regierungsvertreter in Washington eingetroffen

Beim seltenen Besuch von Kim Yong-chol wird ein Treffen mit US-Präsident Trump erwartet

Pjöngjang/Washington – Ein hochrangiger nordkoreanischer Regierungsvertreter ist am Donnerstagabend zu diplomatischen Gesprächen in Washington eingetroffen. Kim Yong-chol, rechte Hand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, werde am Freitag mit US-Außenminister Mike Pompeo zu einem gemeinsamen Essen zusammenkommen, hieß es aus US-Kreisen.

Es wurde erwartet, dass beide später ins Weiße Haus gehen, um dort US-Präsident Donald Trump zu treffen. Bei leichtem Schneefall fuhr die Autokolonne Kim Yong-chols und seiner Delegation zu einem Hotel im Viertel Dupont Circle, wo das Treffen mit Pompeo stattfinden soll. Keine der beiden Seiten hatte den Besuch im Vorfeld öffentlich angekündigt.

Weiterer Kim-Trump-Gipfel erwartet

Die Gespräche dürften der Vorbereitung eines weiteren Gipfeltreffens zwischen dem nordkoreanischen Machthaber und Präsident Trump dienen. Die Delegation habe einen Brief Kims für Trump dabei, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Zuletzt hatten sich die Anzeichen für einen zweiten Gipfel zwischen Kim Jong-un und Trump verdichtet. Unlängst war Nordkoreas Machthaber zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in China, dem engsten Verbündeten seines international isolierten Landes.

Die Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas waren zuletzt ins Stocken geraten. Während Nordkorea sich eine Aufweichung der gegen das Land verhängten Sanktionen erhofft, pochen die USA darauf, dass Pjöngjang zuerst seine Nuklearwaffen aufgibt. (APA, 18.1.2019)