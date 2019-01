Federer erreicht sicher Achtelfinale in Melbourne

Doppel-Titelverteidiger Marach schon out – Scharapowa schlägt Wozniacki

Melbourne – Roger Federer ist zum 17. Mal ins Achtelfinale der Australian Open eingezogen. Der Sieger der beiden vergangenen Jahre gewann am Freitag 6:2, 7:5, 6:2 gegen den Amerikaner Taylor Fritz.

Der 37-Jährige brauchte für seinen Erfolg gegen den 21 Jahre alten Weltranglisten-50. nur 1:28 Stunden. Mit einem siebenten Triumph in Melbourne wäre der Schweizer alleiniger Rekordsieger. "Ich wollte gut starten, ich wusste um Taylors Qualitäten", sagte er. In der Runde der letzten 16 trifft Federer am Sonntag auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Der 20-Jährige, derzeit die Nummer 15 der Welt, bezwang den Georgier Nikolos Bassilaschwili 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Weiter kam auch der Tscheche Tomas Berdych. Der einstige Wimbledon-Finalist besiegte den Argentinier Diego Schwartzman 5:7, 6:3, 7:5, 6:4. Bei den Damen erreichte die Australierin Ashleigh Barty mit 7:5, 6:1 gegen die Griechin Maria Sakkari das Achtelfinale.

Doppel-Titelverteidiger Marach schon out

Mit Oliver Marach ist am Freitag der letzte Österreicher beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier 2019 ausgeschieden. Der Steirer war gemeinsam mit dem Kroaten Mate Pavic bei den Australian Open in Melbourne Titelverteidiger im Herren-Doppel. Das topgesetzte Duo musste sich schon in der zweiten Runde der argentinisch-chilenischen Paarung Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry mit 4:6,4:6 geschlagen geben.

Scharapowa schlägt Wozniacki

Titelverteidigerin Caroline Wozniacki ist bei den Australian Open an Maria Scharapowa gescheitert. Die Dänin verlor am Freitag in der dritten Runde im Duell der früheren Weltranglisten-Ersten 4:6,6:4,3:6. Wozniacki hatte im vergangenen Jahr nach langer Wartezeit ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen.

Scharapowa, die die vier größten Turniere vor ihrer Dopingsperre alle für sich entscheiden konnte, trifft im Achtelfinale am Sonntag auf die Australierin Ashleigh Barty. Die frühere US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA spielt dann gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa. (red, APA, 18.1.2019)