Trump-Lager soll Fälschungsversuche bei Umfragen unternommen haben

Cohen: "Ich bereue aufrichtig meine blinde Loyalität zu einem Mann, der sie nicht verdient"

Washington – Das Lager von US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben von Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen weit vor dem Wahlkampf 2016 versucht, Umfragen zugunsten Trumps zu schönen. Cohen bestätigte im Kern einen Bericht des "Wall Street Journal" vom Donnerstag.

"Was den Artikel im 'Wall Street Journal' über das Schönen von Umfragen angeht – was ich getan habe, war im Auftrag von @realDonaldTrump @POTUS.", schrieb Cohen am Donnerstag auf Twitter, die Nutzernamen von Trump auf der Social-Media-Plattform verwendend. "Ich bereue aufrichtig meine blinde Loyalität zu einem Mann, der sie nicht verdient."

Ein Fälschungsversuch gescheitert

Es geht um Umfragen, die 2014 und im Februar 2015 stattfanden – also noch deutlich vor Beginn des Vorwahlkampfes für die Präsidentschaftswahl 2016. In einer Umfrage des Senders CNBC habe Trumps Abschneiden bei der Frage nach den Top 100 Geschäftsleuten geschönt werden sollen. Es sei jedoch nicht gelungen, Trump unter die Top 100 zu bringen. In einer anderen ging es Anfang 2015 um mögliche Kandidaten der Republikaner für die Wahl 2016. Dort kam Trump auf Platz fünf. Hinweise darauf, dass es Fälschungsversuche auch während des tatsächlichen Wahlkampfs gegeben haben könnte, enthält der Bericht nicht.

Dem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge hatte Cohen eine Firma damit beauftragt, die beiden Online-Umfragen zu Gunsten Trumps zu fälschen. Dafür habe der Gründer der Firma 50.000 Dollar (43.902,01 Euro) erhalten sollen. Tatsächlich habe er nur zwischen 12.000 und 13.000 Dollar sowie einen Boxhandschuh erhalten, den einst ein brasilianischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer getragen haben soll. Die Trump-Organisation habe aber 50.000 Dollar an Cohen zurückgezahlt. Cohen dementierte die Darstellung, das Geld sei in einer Einkaufstüte der Sumpermarktkette WalMart übergeben worden. Alle Zahlungen seien per Scheck erfolgt. (APA, 17.1.2019)