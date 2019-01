Zwist um die neue Leitung der Hofreitschule

Der Beirat sträubte sich im Vorfeld gegen Sonja Klima als Chefin und drohte mit geschlossenem Rücktritt

Über die klassische Reitkunst soll sie Bescheid wissen, mit Zucht und Tiergesundheit soll sie sich auch auskennen. Außerdem von Vorteil sind BWL-Kenntnisse, Medienerfahrung und ein hervorragendes Auftreten. Im Gegenzug winken für die neue Leitung der Spanischen Hofreitschule 8000 Euro Bruttogehalt und eine Stelle, wie es sie nicht oft auf der Welt gibt.

Drei Kandidaten sollen es in die engere Auswahl für den Posten geschafft haben, sagen mehrere Beiratsmitglieder der Hofreitschule dem STANDARD. Einer oder eine wird Elisabeth Gürtler in ihrer Cheffunktion als Leiterin der Wiener Kulturinstitution ablösen. Die Namen sind mehr oder minder bekannt: Sonja Klima, Herwig Radnetter und Ulla Weigerstorfer. Am Donnerstagnachmittag fand eine Aufsichtsratssitzung statt. Das Ergebnis war zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe offen.

Drei Pferdefreunde

Es sind drei kolportierte Kandidaten, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten: Auf der einen Seite stehen Sonja Klima, die Ex-Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers Viktor Klima, SPÖ, und nunmalige Präsidentin der Ronald-McDonald-Kinderhilfe, und Ulla Weigerstorfer, die ehemalige Miss World und Ex-Nationalratsabgeordnete für das Team Stronach. Auf der anderen Seite steht Herwig Radnetter, seit 1976 in der Spanischen Hofreitschule, zuletzt als administrativer Leiter der Reitbahn. Was sie eint: die Pferde. Klima reitet, seit sie ein Kleinkind ist, in Argentinien lernte sie das Polospiel kennen und lieben, Weigerstorfer ist aktive Pferdesportlerin, und Radnetter bildete jahrzehntelang Reiter und Pferde aus.

Am 7. Jänner stellten sich die drei Kandidaten einem Hearing, bewertet wurden sie hinsichtlich ihrer fachlichen Eignung und Erfahrung, ihrer Persönlichkeit und ihrer Visionen. Ein Mitglied des Beirats der Spanischen Hofreitschule übermittelte dem STANDARD die Ergebnisse des Hearings: Auf Platz eins soll Hofreitschulen-Urgestein Radnetter mit 165 Gesamtpunkten liegen, hinter ihm Klima mit 145 Punkten, knapp danach kommt Weigerstorfer mit 143 Punkten.

Eine Sprecherin der Spanischen Hofreitschule bestätigt keine Namen, betont jedoch, dass man Radnetter als "großen Pferdemann" sehe, der viel an Ex-Chefin Gürtlers Seite gewesen sei und mit Souveränität Repräsentationsaufgaben übernommen hatte.

Beirat fürchtet Einflussnahme

Die Hofreitschule ist im Republikbesitz, ressortzuständig ist daher Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger, ÖVP. In einem Brief an sie spricht sich der Beirat für Radnetter aus. Der Beirat, so sagen es zwei Mitglieder, fürchtet eine politische Einflussnahme auf die Personalentscheidung. Darum will er geschlossen zurücktreten, wenn Klima den Posten bekommen sollte. "Denn wofür braucht es uns dann noch?", fragt ein Beiratsmitglied, immerhin sei man als beratendes und unterstützendes Gremium gegründet worden. Man habe nichts gegen Klima als Person, glaube aber, dass ihr Fach wissen nicht ausreiche.

Der vierköpfige Beirat besteht aus Nikolaus Haim-Swarovski, Präsident des Tiroler Pferdesportverbands, Thomas Lang, Dressurrichter für die Olympischen Spiele, Michael Enzinger, Präsident der Wiener Rechtsanwaltskammer und Elisabeth Max-Theurer, Präsidentin des Österreichischen Pferdesportverbands.

Ein Sprecher Köstingers streitet eine politische Einflussnahme ab, der Aufsichtsrat sei weisungsfrei, das Hearing objektiv verlaufen. Namen will er weder bestätigen noch dementieren. (Gabriele Scherndl, 17.1.2019)