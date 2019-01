Kaum Bereitschaft zum Kompromiss in London

Theresa May bietet Labour Gespräche an

London – Großbritanniens Premierministerin Theresa May zeigte am Tag nach dem überstandenen Misstrauensvotum im britischen Parlament am Mittwoch zwar Gesprächs-, aber wenig Kompromissbereitschaft. Ein Sprecher Mays betonte zur Sicherheit noch einmal, dass es die Aussprachen mit Spitzenvertretern der anderen Parteien zwar in einem konstruktiven Geiste abgehalten werden, die 62-Jährige aber bei den großen Verhandlungsbrocken hart bleiben möchte. Man kenne ihre Überzeugungen, welche den Ausgang des Referendums widerspiegeln, so der Sprecher.

Eine Zollunion und ein zweites Referendum scheinen mit May also ausgeschlossen zu sein. Nur mit einem Austritt aus der Zollunion könne man den Ausgang des Referendums würdigen, heißt es aus der Downing Street 10. Schließlich wolle man künftig eigene Handelsdeals mit den Partnern des Vereinigten Königreichs ausverhandeln.

Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei bekräftigte am Donnerstag abermals, dass er nur dann zu Gesprächen mit May bereit sei, wenn diese einen EU-Austritt ohne Abkommen – einen sogenannten chaotischen oder ungeregelten Brexit, also No Deal, kategorisch ausschließt.

Zweiter Versuch Ende Jänner

Indes wurde bekannt, dass das House of Commons am 29. Jänner – exakt zwei Monate vor dem anberaumten EU-Austrittstermin – den nächsten Anlauf nehmen wird, um einen Brexit-Deal zu verabschieden. Dieser Plan B wurde durch die Niederlage bei der Abstimmung über Mays Plan A am Montag notwendig.

Spannend bleibt, welche Verbesserungen May den Parlamentariern bis Ende Jänner unterbreiten möchte, um vielleicht doch noch deren Zustimmung zu bekommen und das von fast allen gefürchtete No-Deal-Szenario abzuwenden. Die Premierministerin betonte in den vergangenen Wochen und Monaten stets, dass der nunmehr abgeschmetterte Deal (mit 432 zu 202 Stimmen) der beste Deal sei, den Großbritannien bekommen könne – was wenig Spielraum für Verbesserungen ließe. (faso, 18.1.2019)