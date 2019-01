Boeing-Raumschiff Starliner soll im März erstmals zur ISS fliegen

Die erste Reise wird ohne Crew erfolgen, im August 2019 sollen dann drei Astronauten mit dem neuen Schiff zur Raumstation starten

illustration: boeing Künstlerische Darstellung des Raumschiffs CST-100 Starliner.

Moskau/Washington – Das Raumschiff Starliner des US-Luftfahrtunternehmens Boeing soll am 28. März erstmals zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen in der Raumfahrt. Der erste Flug solle ohne Besatzung erfolgen, für den 27. August sei dann ein bemannter Flug zur ISS geplant.

Erste Crew steht fest

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte schon bisher von geplanten Starts im März und August gesprochen, ohne aber ein konkretes Datum zu nennen. In den vergangenen Jahren haben nur russische Sojus-Raketen Raumfahrer zur ISS gebracht. 2018 war bereits die erste Besatzung des CST-100 Starliner vorgestellt worden: Die Astronauten Eric Boe, Nicole Mann und Chris Ferguson sollen damit gemeinsam ins All reisen.

foto: ap/david c. bowman Landetest des Raumschiffs Crew Space Transportation-100 Starliner.

Boeing hatte Medienberichten zufolge einen früher geplanten Start bereits verschoben, weil es bei einem Test des Rettungssystems zu einer Panne gekommen sein soll. Wie bei Apollo besteht das Raumschiff aus einem Mannschafts- und einem Servicemodul, eine Besatzung von bis zu sieben Personen soll möglich sein. Die Nasa unterstützt die Entwicklung des Raumschiffs. (red, APA, 17.1.2019)