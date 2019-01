Vodafone und IBM tun sich im Cloud-Geschäft zusammen

Vorbereitung auf 5G

Der britische Mobilfunker Vodafone und der weltgrößte IT-Dienstleister IBM wollen künftig zusammen nach Geschäftskunden im Cloud-Sektor jagen. Im Rahmen des Deals werde Vodafone 550 Mio. Dollar (482,9 Mio. Euro) an IBM zahlen, kündigten beide Unternehmen am Donnerstag an.

Cloud

Das Gemeinschaftsunternehmen wird in erster Linie Cloud-Angebote sowie schnelle Mobilfunkverbindungen anbieten und zielt damit auf Kunden ab, die beispielsweise ihre Roboter in einer Fabrik vernetzen und dafür den neuen Mobilfunkstandard 5G nutzen wollen. Zugleich geht es darum, verschiedene Cloud-Systeme zusammenzubringen. Das Unternehmen soll in der ersten Jahreshälfte an den Start gehen und wird sich zunächst auf Großbritannien, Deutschland und Irland konzentrieren. (APA, 17.1. 2019)