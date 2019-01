"Game of Thrones", Böhmermann und "Gotti" Küssel – Medienwoche im Etat-Quiz

Was Sie über diese Woche wissen sollten – und was Sie gleich wieder vergessen können

Die Presseförderung der "Tagespresse", der Anfang vom Ende von "Game of Thrones" und ein sehr freizügiger Jan Böhmermann bei Stermann & Grissemann: Was hat sich diese Woche getan in der Medienwelt? Ist Ihnen da nichts entgangen? Besser noch einmal durchchecken – im Etat-Wochenquiz. Wir wünschen viel Spaß beim Mitmachen!

Aber Obacht: Es könnte diesmal sein, dass mehrere Antworten zu einer Frage als richtig gewertet werden!

foto: orf/hans leitner Ein Böhmermann zeigt Haut: "Willkommen Österreich".

Und für alle, die vorige Woche nicht so viel Zeit hatten, Mediennachrichten zu lesen: ein nützlicher Link.