Rot-weiß-rote Tschick brennt mit Schweizer Hilfe weiter

Koch & Gsell übernimmt die heimische Zigarettenmarke Tschick – Bisherige Erzeugerfirma Tschickfabrik insolvent

Wien – Anfang der Woche schien das Aus für die österreichische Zigarettenmarke Tschick besiegelt, am Handelsgericht Wien wurde über die Erzeugerfirma Tschickfabrik das Konkursverfahren eröffnet. Doch Raucher halten offenbar zusammen. Das Schweizer Zigarettenunternehmen Koch & Gsell übernimmt die Marke Tschick und gewährleistet somit den Fortbestand der Glimmstängel. Zu diesem Zweck wurde in Feldkirch in Vorarlberg eine Filiale gegründet.

Koch & Gsell hat die Markenrechte an Tschick übernommen, diese bleiben in Österreich weiter unverändert unter demselben Markennamen erhältlich. Die Schweizer verkaufen ihre Produkte unter dem Namen Heimat.

Tschick-Gründer Reinhard Leitner räumt zwar Fehler ein, die er als Unternehmer gemacht habe. Aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens möchte er diese allerdings nicht näher erläutern. Im Gespräch mit dem STANDARD lässt er jedoch durchklingen, dass bereits neue Sorten geplant seien.

Österreichischer Tabak bleibt

Die Produktionsstätte bleibt zumindest bis auf weiteres in Ungarn, den Anteil an österreichischem Tabak möchte Leitner aber weiter ausbauen. Aktuell liegt dieser in etwa bei zehn Prozent. Der ehemalige Austria-Tabak-Mitarbeiter liebäugelte immer wieder damit, die Produktion zurück nach Österreich, genauer gesagt in die Linzer Tabakfabrik, zu bringen. Daraus wird jedoch nichts, denn die Tabakfabrik ist fest in Händen des Business-Angel-Netzwerks Start-up 300. Allein aus Platzgründen wäre es nicht möglich, dort eine Zigarettenproduktion anzusiedeln.

Leitner hat 2014 die letzte heimische Zigarettenmarke ins Leben gerufen. Pro Jahr werden rund vier Millionen Stück produziert, verkauft etwas mehr als die Hälfte. (and, 17.1.2019)