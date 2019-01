"The Bachelor" auf RTL: Der Liebesdiplomat

Das kollektive Treffen eröffnet er floskelhaft, im Vieraugengespräch schwillt er zum routinierten Psychologen an

Der Brexit ist im RTL-Häuschen der Verliebten kein Thema – gewichtigere Sorgen plagen die Damen. Beim Bachelor sind sie zwar alle bemüht, ihn, den Einen, quasi Richtung liebestoll zu stimulieren. Jennifers intensives Werben um den Knuddelbären lässt jedoch Bedenken aufkommen. Konkurrentinnen empfinden gar Mitleid für sie, registrieren Verbissenheit.

Krass sei das! Jenny sei tatsächlich "in love", so der Gruppenkonsens, und dies könne nur schaden. Jenny dreht womöglich noch durch, obwohl sie im TV gar nicht so wirkt.

Schauplatzwechsel, Privatgemächer des Begehrten: Der Bachelor wird beim Duschen und Ankleiden kameramäßig gefeiert, während im Auktionshaus der simulierten Zuneigung die Gefühle angeblich heftiger werden. Der Bachelor wirkt angesichts der Reizüberflutung aber nicht nervös.

Das kollektive Treffen eröffnet er floskelhaft ("Schön, dass ihr alle da seid – ihr seht super aus!"), im Vieraugengespräch schwillt er zum routinierten Psychologen an. Damensätze wie "Es kommt alles so, wie es eben kommen muss" bestätigt er warmherzig. Und wird ihm zugeraunt, das Date habe ihr "ein gutes Gefühl" gegeben, weshalb sie sich "auf mehr" freue, landet der Liebesdiplomat mit "Das kann ich zurückgeben" auf dem Parkett der Überhöflichkeit.

Im Haus der Damen wirkt der Bachelor dann, als könnte er auch das aufgeregte britische Parlament einschläfern. Ja, manch Dame möchte vor Aufregung "kotzen". An diesem Mittwoch jedoch muss sie das nicht. Niemand wird in der "Nacht der Rosen" des Häuschens verwiesen; für alle Kandidatinnen hat er ein Blümchen. Der Bachelor bleibt ein Romeo für alle. Wie fad. (Ljubiša Tošić, 17.1.2019)