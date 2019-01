Das waren die populärsten Spiele in Europa im Jahr 2018

"Fifa 19" vor "Red Dead Redemption 2" und "Call of Duty: Black Ops 4"

Das meistverkaufte Spiel in Europa war EAs Fußballsimulation Fifa 19. Dies hat eine Auswertung des Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment ergeben. Bei der Analyse wurden 15 Länder (darunter auch Österreich) und alle Plattformen ausgewertet. Auch 2017 war Fifa übrigens das meistverkaufte Spiel in Europa.

Welche Spiele sonst noch beliebt waren

Auf dem zweiten Platz findet sich übrigens Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2. An dritter Stelle ist Activisions Call of Duty: Black Ops 4. Unterschiede gibt es auch bei den jeweiligen Plattformen. So ist Die Sims 4 bei europäischen PC-Spielern besonders beliebt und Mario Kart 8 Deluxe bei Switch-Nutzern das begehrteste Game gewesen. (red, 17.1.2019)