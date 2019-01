Die besten Fotos der Rallye Dakar

Eine Reise durch den peruanischen Sandkasten

Die letzte Etappe der diesjährigen Rallye Dakar steht am Donnerstag an. Dann sind die zehn Etappen innert elf Tagen über mehr als 5.500 Kilometer schon wieder Geschichte. Erstmals fuhren die Teilnehmer nur durch ein einziges Land: Peru. Wir haben die zehn spektakulärsten Bilder der "Two Weeks of Sand" zusammengestellt. (red, 17.1.2019)