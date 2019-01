Trotz Aggression in Kurs keine Sperre: AMS will berufen

Das AMS will das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts juristisch bekämpfen – Starker Anstieg um ein Fünftel bei Bezugssperren im Vorjahr

Wien – Die Entscheidung sorgt aktuell für heftige Debatten: Einem Mann ist nach Drohungen in einer Fortbildungsmaßnahme der Bezug des Arbeitslosengelds vom Arbeitsmarktservice AMS gesperrt worden. Der Betroffene legte Beschwerde dagegen ein, und das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) gab ihm recht. Aggressives Verhalten ist laut BVwG den AMS-Trainern zumindest zumutbar und nicht zwangsläufig ein Grund für Sanktionen.

Das AMS prüft den Fall derzeit juristisch und plant eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH), wie eine Sprecherin dem STANDARD sagt. Möglich wäre das aber nur, wenn im vorliegenden Fall "grundsätzliche Rechtsfragen" ungeklärt sind.

Vorübergehende Sperre

Konkret ist das Aussetzen des Arbeitslosengelds in Paragraf zehn des Arbeitslosenversicherungsgesetzes geregelt. So kann etwa eine vorübergehende Sperre verhängt werden, wenn die Teilnahme an den vermittelten Kursen verweigert wird. Weiters heißt es aber auch: Wenn die arbeitslose Person den Erfolg der Maßnahme vereitelt, verliert sie zumindest für sechs Wochen den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das kann etwa die Störung eines Kurses zur Fortbildung sein.

Im vom BVwG behandelten Fall wurde ein Kurs eines Trägervereins massiv gestört, Kursteilnehmer fühlten sich bedroht. Dennoch scheint laut BVwG der Ausschluss aus der Maßnahme "eine übereilte Entscheidung der Clearing-Trainerinnen gewesen zu sein", heißt es in dem Erkenntnis. Es sei davon auszugehen, "dass die Trainerinnen mit solchen Personen umzugehen vermögen, zumal der Beschwerdeführer sicher nicht der Erste war, der sich unangemessen verhalten hat". Weiters führt das BVwG ins Treffen, dass sich der Mann schnell wieder beruhigt habe.

Anstieg der Sperren 2018 um Fünftel

Obwohl die Anzahl der Personen, die im Vorjahr zumindest einen Tag als arbeitslos gemeldet waren, um fast vier Prozent auf knapp 918.000 gesunken ist, verhängte das Arbeitsmarktservice AMS deutlich öfters Sanktionen. Konkret wurde der Bezug des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe im Jahr 2018 mehr als 133.000 mal gesperrt, teilte das AMS am Donnerstag mit. Das entspricht einem Anstieg um 19,7 Prozent verglichen mit dem Jahr zuvor.

Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf deutlich mehr Sperren wegen Missbrauchsfällen nach §9 und $10 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes zurückzuführen. Dabei wurden Sanktionen wegen Verweigerung oder Vereitelung einer Arbeitsaufnahme oder Schulung (§10) mehr als 31.000 mal verhängt, dazu kamen gut 13.000 Fälle wegen unentschuldigtem Fernbleiben von einer Schulung. Insgesamt ergibt das einen sprunghaften Anstieg um 76 Prozent verglichen mit 2017. In solchen Fällen ($10) wird eine sechswöchige Bezugssperre verhängt, die im Wiederholungsfall auf acht Wochen ausgeweitet wird. Bei genereller Arbeitsunwilligkeit (§9), wobei der Bezug gänzlich gestrichen wird, lagen 521 Fälle vor, ein Anstieg um 120 Prozent.

Zu wenig Geld, andere Vorstellungen

Die Gründe, warum Arbeitslose Jobanagebote vom AMS ablehnen, decken ein breites Spektrum ab. Zu niedrige Bezahlung, obwohl diese dem Kollektivvertrag entspricht, gehört zu den Klassikern. Ein anderer Grund kann sein, dass die angebotene Stelle nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, da man zuvor in einer besseren Position tätig war. Auch mangelnder Wille für Umschulungen oder Erkrankungen – oftmals bei Langzeitarbeitslosen der Fall – spielen eine Rolle.

Durchaus nachvollziehbar ist auch eine zu weite Anreise zum jeweiligen Betrieb. Arbeitslose lassen sich teilweise jedoch auch durchaus kreative respektive kuriose Gründe einfallen, warum der Job für sie nicht in Frage kommt. Die Tageszeitung "Die Presse" berichtet beispielsweise von einem Kandidat, der sich nicht zum Vorstellungsgespräch kommen könne, da es regnete. Der Grund: Er besitze keine Gummistiefel. Ein anderer verweist auf eine Narbe im Gesicht, die er sich beim Rasieren zugefügt hatte. Er könne deshalb das Haus nicht verlassen. Auch Zimmerpflanzen und Haustiere dienen als Ausreden.

Mit einem einprozentigen Anstieg auf fast 56.000 Fälle zum Vorjahr haben sich die Sperren wegen des Versäumens einer Kontrollmeldung beinahe stabil entwickelt. Dabei wird der Bezug in der Regel bis zur neuerlichen Kontaktaufnahme gesperrt, laut AMS meist nur für wenige Tage. (szi, aha, and, 17.1.2019)