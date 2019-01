Großbritannien verbietet Fotografieren unter Frauenröcke

Eine 27-jährige englische Aktivistin feiert den Erfolg ihrer Kampagne

London – Das Oberhaus des britischen Parlaments hat ein Gesetz gegen das Fotografieren unter Frauenröcke verabschiedet und damit der monatelangen Kampagne einer jungen Engländerin zum Erfolg verholfen. Die 27-jährige Gina Martin feierte das am Dienstag beschlossene Verbot auf Twitter: "Ich bin erschöpft und so glücklich."

Auch das Justizministerium informierte auf Twitter über die "inspirierende" Kampagne, die zu dem neuen Gesetz geführt hat.

Allerdings fand die Entscheidung wegen der am selben Tag stattfindenden Brexit-Abstimmung im Unterhaus kaum Beachtung. Martin hatte den Kampf gegen das heimliche Fotografieren unter Röcke und Kleider (auf englisch: "Upskirting") nach einer eigenen leidvollen Erfahrung aufgenommen. Im Juli 2017 war sie nach eigenen Angaben von einem Unbekannten bei einem Musikfestival in London zunächst bedrängt worden. Dann habe er ein Bild unter ihrem Rock gemacht und dieses über Whatsapp einem Freund geschickt.

Sie habe die Polizei alarmiert, die den Mann zum Löschen des Bildes gezwungen habe. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen seien jedoch bald eingestellt worden. Der Grund: Das Vergehen war damals in England und Wales nicht strafbar, anders als in Schottland.

"Das war der Tropfen, der das Fass zum überlaufen brachte", erzählte Martin. Sie startete eine Petition für ein Verbot der heimlichen Bilder. Mehr als 110.000 Unterschriften sammelte sie dafür. Zugleich habe sie Hassbotschaften bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen in den sozialen Netzwerken einstecken müssen.

Zwischenzeitlich war das Vorhaben sogar vom Scheitern bedroht, da ein konservativer Abgeordneter im Unterhaus das Gesetz blockierte. Die Regierung von Premierministerin Theresa May nahm sich jedoch in einer parteiübergreifenden Initiative der Sache an und brachte das Verbot durchs Unterhaus. Mit der Entscheidung des Oberhauses ist "Upskirting" auch in England und Wales künftig untersagt, Tätern droht eine Haftstrafe. (APA, AFP, 17.1.2019)