Mays Brexit-Deal in der Sackgasse – Premierministerin spricht mit der Opposition

Bis zuletzt verweigerte die Premierministerin Gespräche mit der Opposition, am Dienstagabend kam der Sinneswandel

Am Ende eines weiteren turbulenten Tages in London hat die im Amt bestätigte Premierministerin Theresa May spätabends der Opposition Brexit-Gespräche angeboten. Zuvor traf sich die konservative Regierungschefin zu Unterredungen mit den Vorsitzenden der Unterhausfraktionen von Liberaldemokraten, schottischen und walisischen Nationalisten, Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn mochte der Einladung nicht folgen. "Unsere Tür bleibt offen", sagte die 62-Jährige am Mittwoch vor ihrem Amtssitz in der Downing Street. Es sei im nationalen Interesse, einen Konsens zu finden.

Das Unterhaus hatte zuvor den Misstrauensantrag der Opposition mit 325 Stimmen abgelehnt. Unmittelbar nach Bekanntgabe des Resultats bot die Premierministerin den Oppositionsparteien Gespräche über den EU-Austritt an. Die Regierungschefin müsse "zunächst ein für alle mal den No Deal-Brexit ausschliessen", erwiderte Oppositionsführer Corbyn.

Abendlicher Stimmungswandel

Seit dem Verlust der konservativen Mehrheit bei der Wahl im Juni 2017 hatte die Opposition immer wieder Partei-übergreifende Gespräche über das wichtigste innen- und außenpolitische Thema des Landes angeregt. Hingegen versicherte sich May der Unterstützung der rechtskonservativen Unionistenpartei DUP aus Nordirland und widmete sich dem innerparteilichen Ausgleich mit den Brexit-Ultras der Tory-Partei.

Bis zuletzt verweigerte sie Gespräche mit der Opposition, obwohl sich sogar eine Reihe von Kabinettsmitgliedern dafür aussprachen. Erst die vernichtende Absage des Unterhauses an das Verhandlungspaket aus EU-Austrittsverlag und politischer Zukunftserklärung mit 432-202 Stimmen am Dienstagabend scheint einen Stimmungswandel verursacht zu haben. May reagiert damit auch auf die immer drängender werdenden Anregungen wichtiger Kabinettsmitglieder.

Enge Grenzen

Dass May aber noch immer den Austritt ohne Vereinbarung ("no deal") nicht ausdrücklich ausschließt, dürfte den Gesprächen mit anderen Parteien enge Grenzen setzen. Der Fraktionschef der schottischen Nationalpartei SNP, Ian Blackford, dankte der Premierministerin noch am Mittwoch für das Gespräch, machte sich aber die Forderung nach einem Ausschluss von No Deal zueigen.

Labour-Chef Corbyn steht nach dem Scheitern des Misstrauensvotums unter Druck, dem Wunsch seiner Basis folgend ein zweites EU-Referendum zu fordern, das der altlinke Skeptiker europäischer Zusammenarbeit persönlich ablehnt. 71 Abgeordnete seiner 256-köpfigen Fraktion machten sich die Forderung am Mittwoch zueigen, auch die anderen Oppositionsparteien sowie eine Reihe prominenter Torys drängen Labour dazu. (Sebastian Borger, 16.1.2019)