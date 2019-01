Urheberrecht: Blümel outet sich als Napster-Nutzer

Philosoph Richard David Precht beklagt kapitalistischen Verfall in der Kreativbranche

Vor einem halben Jahrhundert wurde in Österreich die LSG gegründet. Die sogenannte "Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH" ist eine gemeinsame Verwertungsgesellschaft der Musikbranche und vereint nach eigenen Angaben rund 18.000 Interpreten und 5.000 Labels unter ihrem Dach. Der Jubiläumsevent war prominent besetzt. Zum Festakt sprachen neben dem Geschäftsführer Franz Medwenitsch auch Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) und der in Deutschland derzeit als "Popstar" seines Faches geltende Philosoph Richard David Precht.

Dominierend war die Auseinandersetzung mit dem digitalen Wandel, der auch vor der Musik nicht Halt gemacht hat. Wenngleich klassische Piraterie rückläufig ist und immer mehr Konsumenten sich für Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music entscheiden, ortet Medwenitsch Bedarf für politisches Handeln. Denn "online fehlt oft das grundsätzliche Verständnis dafür, dass für Content überhaupt etwas zu bezahlen ist."

Blümel war einst Napster-User

Während einst 20:15 eine Fixzeit für die familiäre Zusammenkunft vor dem Fernseher war, sei es "undenkbar, dass das Leben heute vom TV-Programm geregelt wird", beschrieb Blümel seinen Eindruck der Veränderung. Diese erlebe er auch an sich selbst. Zur Jahrtausendwende wurde auch er vom CD-Käufer zum Nutzer der Online-Tauschbörse Napster, gestand er ein. Politisch gelte es nun, "Grundprinzipien" zu bewahren. "Eigentum muss auch im digitalen Raum Eigentum bleiben", so sein Appell.

foto: apa Auch Blümel verfiel in seiner späten Jugend der Napster-Verlockung.

Blümel lobte er ein Urteil des Handelgerichts Wien. Puls 4 war gegen Googles Videoplattform vorgegangen, weil Nutzer Sendungen hochgeladen hatten. In Deutschland sahen Gerichte Youtube bisher als reinen Vermittler von Inhalten an, womit die Verantwortung für Urheberrechtsverletzungen den jeweiligen Nutzern zufiel. Die Wiener Richter hingegen sind der Ansicht, dass "durch Verknüpfungen, Sortierungen, Filterungen und Verlinkungen" eine Kuratierung der Inhalte erfolgt und Youtube somit nicht als "neutral" einzustufen sei. Demnach sei das Unternehmen auch für Copyrightverstöße haftbar. Der Spruch ist allerdings nicht rechtskräftig, das Verfahren geht nach Googles Einspruch in die nächste Instanz.

Der Kulturminister verlautbarte zudem, dass die Bundesregierung sich weiterhin für die umstrittene EU-weite Copyright Directive stark machen werde, deren Finalisierung unter dem österreichischen Ratsvorsitz bis Ende 2018 nicht geglückt ist.

Precht sieht "Unfreiheit für Produzenten"

Umfassende Kritik an den IT-Riesen, als auch an der Kreativbranche selbst kam schließlich von Richard David Precht. Im Internet scheine die informationelle Selbstbestimmung kaum zu existieren, würde sie doch praktisch mit einer Bestätigung der Geschäftsbedingungen von Google und Co. abgegeben. Das sei paradox, handele es sich doch eigentlich um ein unveräußerliches Grundrecht, das auch in der EU-Charta definiert sei.

Er sieht eine "Banalisierung des geistigen Eigentums" auf mehreren Ebenen. Es sei so einfach wie nie, Werke zu kopieren und weiter zu geben. Der digitale Vertrieb führe zudem zu einer materiellen Entkoppelung, was den Wert der Werke schwerer begreifbar mache. "Freiheit und Kostenfreiheit werden gleichgesetzt", was jedoch "Unfreiheit für Produzenten" nach sich ziehe, argumentiert er.

foto: ap/dapd Richard David Precht teilt in Richtung Kreativwirtschaft und Silicon Valley aus.

"Wir hielten sie für Götter aus Übersee"

Als wesentliches Problem sieht er auch die Reduktion von Menschen auf ihre Daten, was er vor allem den Größen des Silicon Valley vorwirft. Politik und Wirtschaft in Europa seien lange naiv gewesen. "Wir hielten sie für die Götter aus Übersee und ließen uns mit Glasperlen abspeisen", vergleicht er die Situation mit dem Schicksal lateinamerikanischer Indianerstämme nach der Landung der Eroberer aus Spanien und Portugal.

Auch Gesellschaftskritik gab es von Precht. Der Kapitalismus präge mittlerweile auch das Denken der Menschen. Obwohl es so viel Freiheit wie noch nie zuvor gäbe, würden sich die Menschen durch die "pausenlose Suche nach dem Optimum" selbst einengen. Das Leben bestehe zusehends aus Plänen und immer weniger aus Geschichten. Treffen würden zunehmend nur zweckgewidmet stattfinden und andernfalls als nutzlos erachtet. Es würde eine Verwechslung der messbaren Seite der Realität mit der Realität selbst stattfinden.

Massentauglichkeit statt Tiefgang

Selbst in die Kreativbranche sei diese Entwicklung durchgesickert. Kaum ein großer Film würde fertig gestellt, ohne dass er vorher diverse Marktforschungstests durchlaufe. Buchverlage würden höchstens noch ihren Bestsellerautoren die Treue halten. Tiefgang werde zugunsten erhoffter Massenkompatibilität geopfert. Man würde eigen Werke zunehmend selber geringschätzen, was sich auch in der zunehmenden Bezeichnung als "Content" äußere.

Precht plädiert für eine Rückkehr zu einem "liebevollen Wertschätzungsverhältnis" zwischen Verlagen und Kunstschaffenden. Wenn man diesen Wert bewahren könne, sei er auch hinsichtlich der Entwicklungen im Bereich Urheberrecht zuversichtlich. (gpi, 17.01.2019)