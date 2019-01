ORF-"Schauplatz": Woher die Angst vor dem Wolf kommt

foto: orf

Einer, der immer wieder Begegnungen mit Wölfen hat, ist Unteroffizier Josef Kugler in Allentsteig. Er dokumentiert jeden Schritt der Tiere. Angst vor den Wölfen hat er nicht. "Alle Begegnungen waren so, dass sich der Wolf zurückgezogen hat. Ich bin schon einmal gerannt, aber wegen einem Wildschwein", erzählt er in der Reportage.

Aber ein Wolf sei so scheu, "wenn der einen Menschen auch nur von Weitem sieht, tritt er sofort den Rückzug an".