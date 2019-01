TV-Tipps für Donnerstag: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bei Maybrit Illner

Superfood, VdB 75 – Wie schlägt sich unser Bundespräsident?, Am Schauplatz: Die Angst vor dem Wolf, Talk im Hangar-7: Brexit-Chaos, Am Himmel der Tag

Großbritannien und der Brexit ist Thema einiger Diskussionssendungen, "Bye-bye Britannia – überlebt die EU den Brexit? fragt etwa Maybrit Illner im ZDF, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist dort ab 22.15 zu Gast. Neben ihm nehmen Heiko Maas (SPD), Brexit-Aktivisin Gisela Stuart, Alexander Gauland (AfD), Politwissenschafterin Ulrike Guerot und Journalistin Carolin Roth Platz.

foto: apa/hans punz

Unsere TV-Tipps für Donnerstag in der Switchlist zum Tag:

18.30 MAGAZIN

Konkret: Superfood Lebensmittel, die das Leben verlängern oder die Leistung enorm steigern sollen – sogenanntes Superfood -, kommen oft aus fernen Ländern. Was bedeutet die massenhafte Nachfrage nach ursprünglich nur lokal genutzten Pflanzen für die Menschen in den Herkunftsländern? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Zum Verzehr geeignet – Reste kreativ verwerten In Deutschland werfen Menschen jedes Jahr mindestens elf Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Die Gründe sind vielfältig. Die Reportage zeigt Menschen, die gegen den Verschwendungswahnsinn kämpfen.

Bis 20.15, Arte

21.05 DISKUSSION

Politik Live: VdB 75 – Wie schlägt sich unser Bundespräsident? Wie legt Van der Bellen sein Amt an? Wie stehen die Chancen auf eine zweite Amtszeit? Darüber diskutiert Ingrid Thurnher mit Journalistin Anneliese Rohrer, Lothar Lockl (Politikberater und Exwahlkampfmanager von Alexander Van der Bellen), Verfassungsjurist Heinz Mayer und Heinz Nußbaumer, ehemals Pressesprecher von Thomas Klestil. Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Angst vor dem Wolf Die Rückkehr des Wolfs führt zu heftigen Debatten und spaltet Österreich in Wolfskritiker und Wolfsfreunde. Während die einen Geld spenden und sich wünschen, dass noch mehr Tiere heimisch werden, fordern die anderen den Abschuss aller Wölfe. Klaus Dutzler begab sich in Österreich und Deutschland auf die Suche nach den Gründen für die Angst vor dem Wolf. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Van der Bellen – Rückblick auf eine Wahl der Extreme Die Bundespräsidentenwahl 2016 war eine Wahl, die mit Aufhebung der Stichwahl, Stichwahlwiederholungsverschiebung und zweiter Stichwahl den Kandidaten und auch den Wählern viel abverlangt hat. Die Doku lässt die Ereignisse Revue passieren. Zu Wort kommen Altbundespräsident Heinz Fischer, Herbert Kickl (damals Wahlkampfleiter von Norbert Hofer), Kampagnenmanager Martin Radjaby-Rasset, Bundespräsidentschaftskandidatin Irmgard Griss und Politologe Peter Filzmaier. Bis 22.30, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Brexit-Chaos – Zurück zum Nationalstaat? Gäste bei Michael Fleischhacker sind Politikerin Irmgard Griss, Autor Thomas Brezina, EU-Abgeordneter Marcus Pretzell, Volkswirt Hans-Hermann Hoppe und Leigh Turner, britischer Botschafter in Österreich. Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Bye-bye Britannia – überlebt die EU den Brexit? Es diskutieren Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Heiko Maas (SPD), Brexit-Aktivisin Gisela Stuart, Alexander Gauland (AfD), Politwissenschafterin Ulrike Guerot und Journalistin Carolin Roth. Bis 23.15, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco mit 1) Jahrhundertschnee: Folgen für den Wintertourismus. 2) Der Boom in der Bauwirtschaft hat seine Schattenseiten. 3) Automarkt 2019: weniger Diesel, mehr SUVs. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Mit Exskirennfahrer Marco Büchel, Kolumnistin Gabi Kuhn, Tanzschulbesitzer Thomas Schäfer-Elmayer und Sozialarbeiter und Cheerleader Romed Felderer. Bis 0.05, ORF 2

23.30 DRAMA

Am Himmel der Tag (D/F 2012, Pola Beck) Nach einer durchzechten Nacht wird die Studentin Lara (Aylin Tezel) schwanger. Sie beginnt nach anfänglichen Zweifeln, das Kind als Chance zu begreifen und freut sich. Im sechsten Monat stirbt ihr Kind. Sie behält das tote Baby im Bauch und spielt weiter die Schwangere vor. Bis 0.55, RBB