"Ninja" geschlagen: Es gibt einen neuen König auf Twitch

"Summit1G" konnte mit seinen "Sea of Thieves"-Streams "Ninja" in Puncto Abos überholen

"Ninja" ist nicht mehr der König von Twitch – zumindest was Abos betrifft. Ganz oben steht nun "Summit1G", der vorrangig durch seine Sea of Thieves-Streams einen ordentlichen Popularität-Boost erhielt. Laut Twitchstats weist der 31-Jährige nun 45.326 Abonnenten auf. "Ninja" kommt hingegen auf 42.202 Abos.

twitch clips

Abos bringen allein 226.000 Euro

Im Gegensatz zu Followern, profitieren die Streamer sehr deutlich durch eine höhere Anzahl an Abonnenten. Diese sind im Grunde nämlich zahlende Zuseher, die sich auf diesem Wege Vorteile erkaufen. So erlauben vorrangig größere Streamer nur, dass zahlende Abonnenten auch mit ihnen im Chat interagieren können. Ein Abo kostet auf Twitch zwischen 5 und 25 Euro. Im schlechtesten Fall verdient "Summit1G" mit seinen Streams rund 226.000 Euro pro Monat allein durch Abos, wovon der Nutzer auch einen Anteil an die Streaming-Plattform abgeben muss.

der standard

Bei Follower-Zahl ungeschlagen

Hinsichtlich der Follower ist "Ninja" übrigens weiter ungeschlagen. Der Fortnite-Streamer weist auf Twitch mehr als 13 Millionen Follower auf. "Shroud" kommt als Zweitplatzierter auf 5,1 Millionen Follower und "Summit1G" als Fünftplatzierter auf rund 3,5 Millionen Nutzer, die ihm folgen. Durch besagte Follower lukrieren die Streamer keinen Cent. Ihnen wird dann nur angezeigt beziehungsweise eine Push-Benachrichtigung verschickt, sobald der User live geht.

espn

Ein sehr fleißiger Mensch

In seinen Bestzeiten hatte "Ninja" übrigens um die 250.000 Abonnenten. Laut GameRant haben sich die Abo-Zahlen des Streamers derart verringert, weil es immer mehr Fortnite-Streamer auf der Plattform gibt. Hinsichtlich der Arbeitsmoral gehört der 27-jährige "Ninja" aber sicher zu der Spitze auf Twitch. So steht er nicht nur pünktlich auf, sondern zeigt sich täglich bis zu zehn Stunden vor der Kamera – ohne Urlaub. (red, 16.1.2019)