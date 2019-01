Montags-Frühaufsteher können totale Mondfinsternis bewundern

Der Schatten der Erde wird den Mond am 21. Jänner für rund eine Stunde in rötliche Finsternis tauchen

foto: reuters/antara foto Der Mond ist bei einer totalen Verfinsterung immer noch zu sehen – allerdings in Rot getaucht.

Wien – Das erste größere Himmelsereignis des Jahres steht an: Am Montag (21.1.) wird man in ganz Österreich eine totale Mondfinsternis beobachten können – zumindest dort, wo keine Wolken den Himmel verhängen. Um 4.34 Uhr beginnt der Mond in den Kernschatten der Erde einzutreten, um 5.41 Uhr startet die totale Verfinsterung.

Die Eklipse ist also nur für Frühaufsteher und solche, die sich extra den Wecker stellen. Wofür es allerdings einen Anreiz gäbe: Es handelt sich nämlich um die letzte Chance für fast zehn Jahre, hierzulande eine totale Verfinsterung des Mondes zur Gänze zu sehen.

Zum Grundsätzlichen

Eine Mondfinsternis ereignet sich, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie stehen und der Schatten der von der Sonne beleuchteten Erde auf den Mond fällt. Tritt der Mond in den Kernschatten der Erde, wird er von den direkten Sonnenstrahlen völlig abgeschirmt. Im Halbschatten erreicht immer noch ein Teil des Sonnenlichts den Mond.

Auch bei einer totalen Finsternis kann man den Mond aber noch gut sehen, er ist dabei rötlich gefärbt. Die Farbe kommt durch das Sonnenlicht zustande, das in der Erdatmosphäre gestreut wird. "Es ist das gleiche Rot wie bei einem Sonnenaufgang oder -untergang", erklärt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA).

Der Ablauf

Und so wird sich die Eklipse am 21. abspielen: Der Eintritt des Mondes in den Halbschatten der Erde um 3.35 Uhr ist noch nicht wahrnehmbar. Eine leichte Verfinsterung des Erdtrabanten vom linken Rand her können geübte Beobachter erst ab etwa 4.00 Uhr sehen. Zu dieser Zeit steht der Mond noch einigermaßen hoch im Westen, so Pikhard.

Wirklich interessant wird es um 4.34 Uhr, wenn der Kernschatten beginnt, sich über den Mond zu schieben, und ab 5.41 Uhr mit Beginn der rund einstündigen totalen Verfinsterung. Wenige Minuten später beginnt in Wien die Morgendämmerung, und um 6.12 Uhr ist der Höhepunkt der Finsternis erreicht. Der Mond steht da schon tief im Westnordwesten. Zum Ende der Totalität um 6.44 Uhr ist es in Wien schon recht hell, in Bregenz aber noch dunkel. Zehn Minuten nach Sonnenaufgang geht um 7.46 in Wien der Mond partiell verfinstert unter.

Bitte warten ...

Die nächste totale Mondfinsternis, die man von Wien aus im vollen Verlauf sehen kann, findet erst am Silvesterabend 2028 statt. Auf die nächste partielle Mondfinsternis muss man nicht so lange warten: Die gibt es bereits in der Nacht auf den 17. Juli dieses Jahres. (APA, red, 16. 1. 2019)