Lawinengefahr bleibt vielerorts trotz Wetterberuhigung weiter hoch

In vielen Gebieten klingen die massiven Schneefälle ab. Das bedeutet nicht automatisch Entwarnung, was die Lawinengefahr betrifft

Der Schein trügt nicht: Die Mengen an Neuschnee der letzten Tage waren tatsächlich überdurchschnittlich hoch. In einzelnen Orten gibt es sogar neue Rekorde zu verzeichnen, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bekanntgab: Etwa in Seefeld, Hochfilzen, Lofer und Bad Mitterndorf.

Dienstagmittag ging am Ankogel in Kärnten bei der Talstation eine Lawine ab, zwei Personen wurden verschüttet. Ein 24-jähriger Tscheche überlebte nicht. Ein 57-jähriger Steirer wurde Dienstagnachmittag von einer Dachlawine verschüttet und starb. In der Ramsau am Dachstein verschüttete die sogenannte Eiskarlawine Teile von Hotels. Verletzte gab es keine.

orf Zehntausende Helfer versuchen seit über zwei Wochen der gewaltigen Schneemassen Herr zu werden: Soldaten, Feuerwehren, Bergrettung und tausende Freiwillige, die ihren Nachbarn helfen. ORF-Reporterin Saskia Veenenbos hat sich in Gosau im Salzkammergut umgeschaut.

Die Lage dürfte sich in den kommenden Tagen etwas entspannen. Die Lawinengefahr bleibt in vielen Gebieten aber hoch. Ein Überblick über aktuelle Entwicklungen:

Obersteiermark

Die Lawinengefahr in der Steiermark ist auch für Mittwoch unverändert groß geblieben. Im Nordstaugebiet vom Dachstein bis Rax herrschte weiterhin Warnstufe vier von fünf. Im Randgebirge war die Lawinengefahr auf Stufe drei immerhin erheblich, hieß es Mittwochfrüh seitens des Lawinenwarndienstes Steiermark. Entspannung zeichnete sich für Donnerstag ab.

"Mit der Einstrahlung und Erwärmung im Tagesverlauf kann es vermehrt aus steilen, südseitigen Hängen zu spontanen Schneebrett- und Nassschneelawinen kommen, die große, vereinzelt auch sehr große Ausmaße annehmen können", wurde im Bericht gewarnt.

Die Phase mit starken Schneefällen sollte nun laut den Experten vorerst vorbei sein: Am Mittwoch war sonniges, trockenes Alpinwetter zu erwarten. Die Temperaturen dürften mit der Drehung der Strömung auf West sprunghaft ansteigen. Auch der Donnerstag sollte trocken und freundlich bleiben. Die Temperaturen dürften langsam wieder sinken. Die Setzung der Schneedecke sollte ab Donnerstag zur Stabilisierung und somit zu einer raschen Entspannung der Lawinengefahr führen, prognostizierten die Meteorologen.

foto: apa/barbara gindl Helfer befreien ein Dach in St. Koloman bei Salzburg.

Tirol

Trotz des Abklingens der massiven Schneefälle hat in Tirol am Mittwoch weiter verbreitet große Lawinengefahr, also Stufe vier der fünfteiligen Skala, geherrscht. Diese gelte vor allem oberhalb der Waldgrenze, teilte der Lawinenwarndienst mit. Dann rechneten die Experten aber mit einem langsamen Rückgang der Lawinengefahr.

Am Donnerstag soll die Lawinengefahr auf Stufe 3 sinken. "Für den Wintersport gilt: Wer kein ausgewiesener Experte ist, soll auf den gesicherten Pisten bleiben und den Aufenthalt im freien Skiraum vermeiden. Gerade die Lawinengefahrenstufe 3 wird oft unterschätzt, stellt aber die klassische Gefahrensituation für Wintersportler dar", mahnte der Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, Rudi Mair. Indes sind laut den Verantwortlichen am Mittwoch noch Helikopterflüge für umfangreiche Schneedecken-Untersuchungen im Gelände sowie für Reparaturen und Kontrollen von Wetterstationen vorgesehen.

Unterdessen wurde seitens der Einsatzkräfte in Tirol auch Bilanz gezogen: Rund 1.200 Einsätze mit insgesamt 12.000 Feuerwehrleuten absolvierten Tirols Feuerwehren während der massiven Schneefälle. Am Dienstag waren zudem noch 80 Assistenzkräfte des Bundesheeres dabei, in den Gemeinden St. Johann in Tirol und St. Ulrich am Pillersee Dächer vom Schnee zu befreien.

foto: reuters/leonhard foeger Beschädigte Autos nach einer Lawine.

Vorarlberg

Die Lawinengefahr in Vorarlberg hat sich weiter leicht entspannt, oberhalb von 2.200 Meter bestand aber auch am Mittwoch nach wie vor große Lawinengefahr der Stufe vier. Unerfahrenen Wintersportlern wurde dringend von Aktivitäten außerhalb des gesicherten Geländes abgeraten. Andreas Pecl vom Lawinenwarndienst rechnete mit einer nachhaltigen Entschärfung der Situation in den kommenden Tagen.



Bis auf Warth (Bregenzerwald) waren am Mittwochvormittag alle Vorarlberger Orte wieder auf dem Straßenweg erreichbar. Ab Mittag sollte aber zumindest die Zufahrt nach Warth von Tiroler Seite aus wieder möglich sein. Die Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck blieb hingegen weiter gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr war eingerichtet, es mussten aber Verzögerungen von bis zu einer Stunde in Kauf genommen werden.

Niederösterreich

In den Hochlagen der Ybbstaler Alpen wurde die Lawinengefahr für Mittwoch weiterhin als "groß" beurteilt. Stufe vier auf der fünfteiligen Skala galt oberhalb der Waldgrenze, darunter und in den übrigen Regionen Niederösterreichs wurde das Risiko als "erheblich" (Stufe drei) eingeschätzt. "Die Lawinengefahr nimmt deutlich ab", hieß es zur Tendenz. Für Donnerstag wurde ein Absinken auf Stufe drei erwartet.



Die enorm niederschlagsreiche Phase mit ergiebigen Neuschneezuwächsen sei zu Ende. Durch den stürmischen Wind gebe es große Wechten. "Der erwartete Temperaturanstieg und die Sonneneinstrahlung begünstigen zwar den Setzungsprozess, können zunächst jedoch für eine erhöhte Spontanlawinenaktivität sorgen", wurde gewarnt.

Das Hochkar in den Ybbstaler Alpen galt indes nach wie vor als Katastrophengebiet. Nach den Flügen am Dienstag sei die Versorgung für alle Personen, die sich am Talboden befinden, "gesichert", teilte die Bezirkshauptmannschaft Scheibbs in einer Aussendung mit. Die Räumung der Hochkar Alpenstraße war am Dienstag im Gange, am Mittwoch sollen die Einsatzkräfte durch drei Katastrophenhilfsdienst-Züge – in Summe 120 Feuerwehrmitglieder – verstärkt werden. Für den öffentlichen Verkehr bleibe die Hochkar Alpenstraße weiterhin gesperrt. (APA, red, 16.1.2019)