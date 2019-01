Netflix erhöht Preise deutlich – zunächst in den USA

Preisanpassung in Europa könnte folgen – Aktienkurs reagiert mit deutlichem Plus

Es ist die größte Preiserhöhung in der Geschichte von Netflix: Die Kosten für die verschiedenen Abomodelle steigen zwischen 13 und 18 Prozent, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit sind für das Premium-Abo, mit dem auf vier Geräten gleichzeitig die Serien und Filme geschaut werden können, künftig monatlich 15,99 Dollar fällig.



Ab sofort

Die Preisanhebungen gelten ab sofort für Neukunden, spätestens in drei Monaten sollen auch Bestandskunden dann mehr zahlen. An der Wall Street kam die Ankündigung gut an. Die Aktien stiegen um 6,1 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 353,25 Dollar.

Europa folgt?

Bestätigt ist diese Preiserhöhung bisher erst für die USA und andere Länder, in denen mit Dollar bezahlt wird. Ähnliche Anpassungen könnten aber auch bald in Europa folgen. Immerhin wurden die Preise hierzulande ebenfalls zum letzten Mal Ende 2017 erhöht. Zudem hatte Netflix schon vor einigen Monaten mit einem neuen, teureren "Ultra"-Abo experimentiert, das einige der Vorteile des Premium-Abos übernahm. Derzeit zahlt man in Österreich für das teuerste Angebot pro Monat 13,99 Euro. Dieser Betrag ist übrigens nicht direkt mit den USA zu vergleichen, da US-Preise immer ohne Steuer angegeben werden.

Hintergrund

Netflix hat mittlerweile bereits 130 Millionen Abonnenten, schultert gleichzeitig aber auch hohe Investitionen. Der Konzern investiert Milliarden in neue Serien und Filme sowie die globale Expansion, auch um die Konkurrenz in Schach zu halten. Der boomende Streamingmarkt lockt immer mehr Anbieter an. Disney sowie der zu AT&T gehörende Medienkonzern Warner Media planen bis Jahresende ein eigenes Angebot gegen Monatsgebühr. Apple soll ebenfalls einen Einstieg vorbereiten. (red/Reuters, 15.1.2019)