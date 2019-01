Besser und schneller geht nicht: Die zehn spektakulärsten Speedruns aller Zeiten

behemoth87

"Super Metroid" in 41:18 Minuten

Auch das 25 Jahre alte SNES-Spiel zieht heute noch zahlreiche Speedrunner an, das Maximum aus dem Game herauszuholen. Bei dem Lauf wird gänzlich auf die Ausnutzung von Fehlern verzichtet. Daher ist es umso eindrucksvoller, wie sich der englische Läufer namens "Behemoth87" durch die Welt bewegt.

Vor rund vier Monaten wurde die neue Bestzeit aufgestellt. Laut dem User ist aufgrund vereinzelter Fehler eine noch bessere Zeit möglich. Anmerkung am Rande: "Behemoth87" weist auch die Bestzeit bei First Samurai und Metroid 2: Return of Samus auf.