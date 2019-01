"Studio 2" holt in ersten Tagen Publikum zurück

In der ersten Woche sahen im Schnitt 472.000 Menschen das neue Vorabendmagazin in ORF 2

Wien – 472.000 Menschen sahen im Schnitt der ersten Woche das neue Vorabendmagazin in ORF 2. Studio 2 holte damit in den ersten Tagen Publikum zurück, das Daheim in Österreich aus dem Containerstudio unterwegs verloren hat. Daheim verfolgten vor einem Jahr im Schnitt 376.000 Menschen. Studio 2 startete diesen Montag mit 484.000 in seine zweite Woche.

29 Prozent des TV-Publikums zwischen 17.30 und 18.30 Uhr verfolgten Studio 2 in der ersten Woche, in den vergangenen Tagen lag der Marktanteil konstant bei 28 Prozent. Daheim in Österreich kam vor einem Jahr auf 23 Prozent im Schnitt. (red, 15.1.2019)