TV-Tipps für Mittwoch, 16. Jänner: Corinna Milborn moderiert wieder "Pro und Contra"

Debatte mit Puls-Infochefin: Wer gewinnt den Kampf um die Mindestsicherung? – Sehenswert zudem: Nicht meine Schuld, Terra Mater: Südafrika, Re: Bernstein-Fieber, Sherlock

Puls-4-Infochefin Corinna Milborn (46) kehrt am Mittwochabend nach einem halben Jahr Auszeit zurück ins wöchentliche Diskussionsformat "Pro und Contra". Sie lädt den Wiener SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker, FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und Christian Keuschnigg, Leiter des Wirtschaftspolitischen Zentrums Wien, über den Kampf um die Mindestsicherung diskutieren.

foto: apa / hans punz ProSiebenSat1Puls4-Infochefin Corinna Milborn im Juni 2018 bei der Medienenquete der Bundesregierung.

Unsere TV-Tipps für Mittwoch in der Switch List zum Tag:

SWITCH LIST

18.30 MAGAZIN

Konkret Länger leben – die besten Tipps Zwei Drittel der Menschen halten ihre Neujahrsvorsätze nicht ein. Dabei könnten ein paar Kleinigkeiten viel bewirken. Fünf Punkte sind es für Heinz Ludwig, die zu einem gesünderen Leben führen: lieben, lachen, lernen, laufen, leichter essen. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Bernstein-Fieber – Illegaler Raubbau in der Ukraine Im Nordwesten der Ukraine wird im großen Stil Bernstein abgebaut. Illegal. Die Polizei scheint machtlos. Denn hinter dem lukrativen Geschäft steckt ein undurchsichtiges Netzwerk aus Kleinkriminellen, korrupten Beamten und der einflussreichen Bernstein-Mafia. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Südafrika – Zauber der Savanne (2/3) Die zweite Folge des Dreiteilers rückt die tropische Ostküste und die angrenzende Buschsavanne mit ihren tierischen Bewohnern in den Mittelpunkt. In den Mangroven trifft man auf stattliche Nilkrokodile und Weißkehlwarane, die Savanne ist Heimat der Elefanten. Bis 21.15, Servus TV

20.15 KARRIERE

Nicht meine Schuld (Irréprochable, F 2015, Sébastien Marnier) Constance ist seit über einem Jahr arbeitslos und kehrt aus Paris in ihre Heimatstadt zurück. Dort erfährt sie, dass die Immobilienagentur, in der sie einst ihre Karriere begann, Bewerbungsgespräche um einen vakanten Posten führt. Ihr ehemaliger Chef bevorzugt eine Bewerberin, die um einiges jünger als Constance ist. Aber Constance ist überzeugt, dass ihr der Job zusteht. Ihr Frust richtet sich gegen ihre vermeintliche Konkurrentin. Spannendes Psychogramm mit Marina Foïs in der Hauptrolle. Bis 21.50. Arte

foto: arte

22.25 VERY BRITISH

Sherlock – Der leere Sarg (The Empty Hearse, GB 2013, Jeremy Lovering) Um seinen Gegenspieler Moriarty auszutricksen, musste Sherlock Holmes sein eigenes Ableben vortäuschen. Nun kehrt er zurück, um einen drohenden Terroranschlag in London zu vereiteln. Bis 23.50, 3sat

22.25 MAGAZIN

Weltjournal: Brexit – Wie konnte es so weit kommen? Das Brexit-Votum vor zweieinhalb Jahren hat Großbritannien erschüttert. Der damalige Premierminister David Cameron trat zurück, das britische Pfund fiel auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren, im Parlament in Westminster herrschte Chaos. Die BBC-Reporterin Laura Kuenssberg zeichnet die dramatischen Ereignisse von damals nach. Bis 23.15, ORF 2

foto: orf, bbc

22.50 TALK

Pro und Contra: Wer gewinnt den Kampf um die Mindestsicherung? Die Bundesregierung will eine österreichweit einheitliche Mindestsicherung, doch Wien wehrt sich. Bei Corinna Milborn diskutieren der Wiener SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker, FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und Christian Keuschnigg, Leiter des Wirtschaftspolitischen Zentrums Wien. Bis 23.45, Puls 4

23.00 TALK

Menschen bei Maischberger: Hartz IV vor Gericht – Wie hart darf der Sozialstaat sein? Mit Robert Habeck (B'90/Grüne), Christian Lindner (FDP), Arbeitsvermittlerin Bettina Becker, Journalistin Elisabeth Niejahr und Hartz-IV-Empfänger Kevin Falke. Bis 0.15, ARD

23.15 REPORTAGE

Weltjournal +: 24 Stunden – Großbritannien von oben Die Sendung wirft einen Blick von oben auf den Inselstaat im Norden Europas, der an manchen Stellen dicht besiedelt, an anderen fast menschenleer ist. Die Vogelperspektive zeigt die Vielfalt der Landschaft sowie die Ausdehnung der Ballungsräume. An den Hotspots, die zu den Knackpunkten bei den Brexit-Verhandlungen gehörten, geben Reporter einen Einblick in die Stimmung der Bewohner. Bis 0.05, ORF 2