Al-Shabaab-Jihadisten greifen Hotel in Nairobi an

Das Luxushotel befindet sich unweit des Westgate-Einkaufszentrums, wo 2013 bei einem Terroranschlag mindestens 67 Menschen starben. In Kenia kommt es immer wieder zu Terroranschlägen, vor allem seitdem die kenianischen Streitkräfte im Nachbarland Somalia die Regierung im Kampf gegen die Al-Shabaab unterstütze. Die Terrorgruppe kontrollierte über Jahre weite Teile des Landes am Horn von Afrika. (APA/Reuters, 15.1.2018)

Das Gebiet sei abgesperrt worden, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Sie wollte zunächst nicht bestätigen, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Medien berichteten von bewaffneten Unbekannten, die sich in dem Komplex des Hotels Dusit befanden.

"Wir stecken hinter dem Angriff in Nairobi", sagte Abdiaziz Abu Muzab, der Sprecher der Islamisten der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Operation läuft noch, wir werden später Details dazu bekanntgeben", so Muzab.

Nairobi – Nairobi – In der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist am Dienstag ein Hotel- und Büro-Komplex zum Ziel eines Angriffs geworden. Augenzeugen berichteten über eine heftige Explosion, gefolgt von Schüssen. Über die Zahl der Verletzten oder mögliche Tote gab es zunächst keine Informationen. Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich.

