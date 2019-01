"Feuer und Flamme": Andi Knoll sucht die besten Feuerwehrmänner- und Frauen

Zwölf Kandidateb ziehen drei Wochen ins "ORF-Helden-Trainingscamp" in Tulln – Ausstrahlung voraussichtlich ab November 2019 in ORF 1

Wien – Ab Mai 2019 sucht Andi Knoll in der ORF-TV-Challenge "Feuer und Flamme" in acht Folgen den besten Freiwilligen Feuerwehrmann oder die beste Freiwillige Feuerwehrfrau des Landes. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern sollen dann drei Wochen ins "ORF-Helden-Trainingscamp" in Tulln in Niederösterreich ziehen.

Dort treten sie in zwei Teams gegeneinander an und müssen in den Challenge-Sendungen jeweils drei Aufgaben meistern. Von einer Fachjury werden die Leistungen der Teams und der einzelnen Freiwilligen Feuerwehrmänner und -frauen bewertet. Wer sich nach den acht Ausgaben gegen die Konkurrenz durchsetzen und den Sieg davontragen kann, bekommt als Siegerprämie eine notwendige Anschaffung für die eigene Freiwillige Feuerwehreinheit.

Zu sehen ist "Feuer und Flamme" voraussichtlich ab November 2019 in ORF 1. Zur Bewerbung wird auf Ö3 und in Spots im ORF-TV aufgerufen, mehr dazu tv.orf.at/feuerundflamme. (red, 15.1.2019)