Aus für die rot-weiß-rote Tschick

Das Aus für die Tschick "made in Austria" dürfte erneut besiegelt sein. Am Handelsgericht Wien wurde das Konkursverfahren über die Tschickfabrik eröffnet

Wien – Reinhard Leitner hatte große Pläne und war ein positiv gestimmter Mann. Der ehemalige Mitarbeiter der Austria Tabak hat 2014 die Firma Tschickfabrik gegründet und mit der "Tschick" eine eigene rot-weiß-rote Zigarettenmarke auf den österreichischen Markt gebracht. Belächelt von vielen, denn Rauchen waren schon da immer weniger gern gesehen. Abhalten ließ Leitner sich davon nicht.

2011 haben die Japan Tobacco International (JTI) die letzten Austria-Tabak-Werke zugesperrt. Die 227 Jahre lange Tradition der heimischen Zigarettenproduktion war damit beendet. Leitner wollte mit seiner kleinen österreichischen Zigarettenmarke etwas dagegen tun. Produziert wurden die Tschick in Ungarn, auch etwas heimischer Tabak war beigemischt. Eigentlich wollte Leitner mit der Produktion wieder in die Linzer Tabakfabrik "heimkehren".

Jetzt dürfte das Aus für die Tschick "made in Austria" erneut besiegelt sein. Am Handelsgericht Wien wurde das Konkursverfahren über die Tschickfabrik eröffnet. Erste Gläubigerversammlung ist am 12. März. (rebu, 15.1.2018)