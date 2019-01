David Hasselhoff bei Saalbach eingeschneit

Viel Schnee, wenig Strand

David Hasselhoff, ehemaliger Serien-Bademeister in Malibu und Teilzeitsänger (Looking for Freedom), weilt derzeit in Österreich, wo er am Donnerstag in Saalbach-Hinterglemm ein Konzert gibt.

oe24.tv

Nun befindet sich der Baywatch-Star auf der Walleggalm, wo er Quartier zu beziehen geruhte, unter den Eingeschneiten. Was Hasselhoff allerdings erst nach dem Verlassen der sicheren Unterkunft wahrzunehmen scheint, als den Halbnackten jäh die Schneemassen den Weg zum Jacuzzi versperren. Der 66-Jährige trägt es im Video mit Fassung. (red, 15.1.2019)