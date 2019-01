Sunnyi Melles und Peter Hackmair komplettieren die ORF-"Dancing Stars"

Schauspielerin und Motivationstrainer werden ab 15. März das Tanzbein schwingen – Finale der zwölften Staffel am 10. Mai

Wien – Nun sind sie komplett: Mit Schauspielerin Sunnyi Melles und Motivationstrainer Peter Hackmair hat der ORF seine letzten "Dancing Stars" gefunden, die ab 15. März in der zwölften Staffel ihr Tanzbein schwingen werden. Insgesamt sind es diesmal neun Promis, die sich mit Profipartnern in verschiedenen Stilen beweisen müssen und um die Nachfolge von Moderator Martin Ferdiny als "Dancing Star" tanzen.

Wer sonst noch mittanzt

Ebenfalls mit von der Partie sind Singer-Songwriterin Virginia Ernst, Ski-Doppelweltmeisterin Elisabeth Görgl, Regisseur Michael Schottenberg, Box-Weltmeisterin Nicole Wesner, Comedian Soso Mugiraneza, der frühere Politiker Stefan Petzner und Schauspieler Martin Leutgeb. Für Letzteren ist es der zweite Versuch, hatte er sich doch bei der bis dato letzten Ausgabe der Erfolgsshow 2017 noch beim Vorstellungstermin die Achillessehne gerissen und musste seine Teilnahme daraufhin absagen.

Auf die leichte Schulter nehmen die Kandidaten ihre bevorstehende Aufgabe jedenfalls nicht. "Wirklich wissen, worauf ich mich da eingelassen habe, werde ich wahrscheinlich erst ab dem Trainingsstart", wird Hackmair am Dienstag vom ORF zitiert. "Aber ich mag neue Herausforderungen. Bei null habe ich schon öfter begonnen, bei minus eins noch nie." Der ehemalige Fußballspieler, der für den ORF auch als Analytiker arbeitete, will mit dem Vorurteil brechen, dass "wir Fußballer sehr selten wirklich gute Tänzer sind".

Melles wiederum ist es wichtig, "dass man über die Bewegung und den Rhythmus eine Geschichte erzählt." Die Mimin ("Altes Geld") habe zwar nie eine Tanzschule besucht. "Aber ich bin begeistert von Musik- und Tanzfilmen wie 'Flashdance' oder 'La La Land'", so Melles. "Wenn man tanzt, hat das auch etwas mit Liebe zu tun, und man kann so viel zeigen. Ich freue mich schon sehr auf das Training und meinen Partner und darauf, hart zu arbeiten und die Schritte zu lernen."

Weichselbraun und Eberhartinger moderieren wieder

Insgesamt darf sich das Publikum auf acht Shows freuen, wobei beim Auftakt noch kein Paar die Segel streichen muss. Stattdessen werden in bewährter Manier die Punkte in die zweite Show mitgenommen. Die Entscheidung, für wen das Abenteuer "Dancing Stars" vorzeitig vorbei ist, treffen Jury und Publikum gemeinsam. Das Finale steigt am 10. Mai. Die Moderation übernehmen erneut Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. (APA, 15.1.2019)