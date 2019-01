Gewalt in der Beziehung: Userinnen erzählen

Häusliche Gewalt ist nach wie vor ein Thema, das tabuisiert und zu wenig ernst genommen wird – dabei ist eine von fünf Frauen ist in Österreich Gewalt ausgesetzt.

Fast jedem Mord an einer Frau geht eine Drohung voran, so Andrea Brem, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser. Dennoch werde Gewalt gegen Frauen immer noch bagatellisiert. Dabei betrifft das Thema viele: Fast zwei Drittel aller 42.079 Anzeigen wegen Tötung, Körperverletzung, sexueller Übergriffe und Raub standen laut Kriminalstatistik 2017 in Zusammenhang mit Beziehungstaten.

Stimmen aus dem Forum

Auch im STANDARD-Forum teilen Betroffene ihre persönlichen Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Einige waren bereits als Kind damit konfrontiert:

Auch diese Userin erlebte schon in der Familie häusliche Gewalt:

Wie es dazu kommt, dass man sich in einer gewalttätigen Beziehung findet, erklärt diese Userin. "Wie ein Geschwür das langsam wächst" schleichen sich die destruktiven Muster ein, sagt sie:

"Nur ein Ausrutscher" sei die Gewalt in der Beziehung gewesen, so der Ex-Partner dieser Userin:

Als "eine Art Stockholm-Syndrom" bezeichnet diese Userin das Gefühl während ihrer Beziehung:



"Ich hab mich sosehr geschämt, dass ich das mit mir machen lasse" erzählt diese Userin darüber, warum es so schwierig war, sich Hilfe zu holen:



"Vertraut euch jemandem an!" ratet diese Userin aus eigener Erfahrung Betroffenen:

Haben auch Sie als Frau in Ihrer Beziehung Gewalt erlebt?

Wie haben Sie sich aus der Situation befreit? Was hat geholfen, was raten Sie Betroffenen? (aan, 16.1.2019)