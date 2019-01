TV-Tipps für Dienstag, 15. Jänner

Es war Nacht in Rom (Era notte a Roma, I/F 1960, Roberto Rossellini) Ein Engländer, ein Russe und ein Amerikaner entfliehen im Italien des Jahres 1943 einem Kriegsgefangenenlager und werden unter Lebensgefahr von den Einheimischen versteckt. Meisterregisseur Roberto Rossellini zeichnet ein vielstimmiges Bild. Bis 2.00, WDR

Kreuz und quer: Wie im früheren Leben Vom sechsjährigen Angdu wird in seinem Dorf behauptet, er sei in einem früheren Leben ein bedeutender buddhistischer Meister gewesen. Die Rückkehr in ein weit abgelegenes tibetisches Kloster ist nicht einfach. Bis 23.25, ORF 2

Wo Träume wahr werden – 100 Jahre Bavaria Film Alfred Hitchcock, Orson Welles und Billy Wilder haben in den Münchner Bavaria-Studios ebenso gedreht wie Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder oder Ingmar Bergman. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums spürt eine Dokumentation der Geschichte des Studiokomplexes nach, in dem auch zahlreiche Fernsehproduktionen entstehen. Bis 23.15, BR

Rosa Luxemburg (BRD 1986, Margarethe von Trotta) 100 Jahre ist es heute her, dass Rosa Luxemburg, Galionsfigur der Arbeiterbewegung, ermordet wurde. In Margarethe von Trottas Filmbiografie wird sie von Barbara Sukowa verkörpert. Bis 0.20, 3sat

Radiotipps für Montag, 15. Jänner

8.00 MAGAZIN

Kulturton: Whistle and I'll Come to You Junge Kunst ist in der Galerie der Stadt Schwaz zu sehen: Matthias Noggler, Birke Gorm und Nora Kapfer. Bis 8.30, Radio Freirad 105.9 im Raum Innsbruck und freirad.at

9.30 MAGAZIN

Radiokolleg: Eine Ikone des Aufbegehrens Rosa Luxemburg gilt als eine der faszinierendsten Frauen in der Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung. Inwieweit kann sie heute noch Vorbild sein? Bis 9.45, Ö1

16.05 MAGAZIN

Tonspuren: Schöner Schwulst Einst wurde er mit Johann Sebastian Bach verglichen: der Barocklyriker Daniel Casper von Lohenstein als Wiederentdeckung. Bis 16.45, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Goldrausch in der Sahara Seit zehn Jahren herrscht in Mauretanien Goldfieber. Doch wer profitiert in dem nordwestafrikanischen Land davon? Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Querelen um das Quantitative Easing Ein unkonventionelles Instrument der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank unter der Lupe. Bis 19.30, Ö1

20.00 OPER

Opernabend: Die Wahrheit der Natur Michael Haydns Singspiel 2015 mit der Salzburger Hofmusik. Bis 21.30, Radio Klassik Stephansdom (Karl Gedlicka, 15.1.2019)