ORF-"Landkrimi" mit Brigitte Kren: Hart an der Grenze

Als ruppige Oberinspektorin Elfriede Jandrasits ist Brigitte Kren im ORF- "Landkrimi " mit dem Titel "Grenzland im Burgenland auf Mördersuche. Inszeniert hat diese Folge ihr Sohn Marvin Kren.

Wie so oft, ist auch im neuen ORF-Landkrimi Grenzland – zu sehen am Dienstagabend um 20.15 Uhr in ORF 1 – am Ende alles anders, als es am Anfang scheint. Und das ist gut so, weil schnelle Antworten noch nie zum Erfolg geführt haben. Das bekommt diesmal die recht harsche Chefinspektorin Elfriede Jandrasits (Brigitte Kren) zu spüren, die von Eisenstadt aus zu einem Einsatz ins südliche Burgenland gerufen wird.