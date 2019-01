Kartoffelgratin mit Schwarzkohl

Ein Klassiker, der diesmal von Gemüse begleitet wird – ein feines Winterrezept

Ein Kartoffelgratin ist ein absolutes Wohlfühlessen, besonders wenn es draußen kalt und nass ist. Er ist ein hervorragender Begleiter von gebratenem Fleisch oder Fisch, macht sich aber auch als vegetarisches Hauptgericht mit Salatbegleitung sehr gut.

Hier haben wir noch Gemüse dazugeschichtet, in diesem Fall Schwarzkohl, der mit dem Gemüsekistl geliefert wurde. Der Cavolo nero – so der italienische Name – wird wegen des Aussehens der Blätter auch Palmkohl genannt und gerne in italienischen Eintöpfen verkocht. Die Blätter sind schön zart und erinnern von der Konsistenz her gedünstet eher an Spinat denn an (Wirsing-)Kohl. Wer keinen Schwarzkohl bekommt, kann aber auch in feine Streifen geschnittenen (Wirsing-)kohl verwenden, er sollte nur etwas länger gedünstet werden.

Für 2-3 Personen benötigt man ca. 1/2 Kilogramm geschälte, speckige Kartoffeln einen Bund Toskanischer Schwarzkohl (ersatzweise einige Kohlblätter oder Grünkohl), eine halbe Zitrone, 120 ml Schlagobers, 130 ml Milch, ca. 80-100 g Hartkäse (hier: Emmentaler, auch ein Bergkäse passt gut), Muskatnuss, 1 feingehackte Knoblauchzehe. Etwas Butter zum Befetten der Form.