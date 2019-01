Essverbot in U-Bahnen: Pro und Kontra aus den Foren

Kontra Essverbot in den Öffis von User "Dimenisekat"

"Auch ein mürbes Kipferl oder ein Apfel fallen darunter. Also man kann wirklich alles übertreiben! Ich fahre morgens 25 Minuten in der U-Bahn und kaufte mir bis jetzt immer in der Bäckerei einen Coffee to go und ein Kipferl, das ich dann während der Fahrt esse. Ab morgen habe ich nur mehr zwei Optionen: entweder am Bahnsteig bleiben und essen oder darauf verzichten. Wenn es wenigstens um Pizza, Kebab etc. ginge, könnte ich das ja noch verstehen, da manches schon stark riecht, aber alles verbieten schießt übers Ziel hinaus. Ich glaube, ich werde den Umweg mit der Straßenbahn nehmen, das ist mir einfach zu dumm."