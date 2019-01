894.000 bei erster Sonntags-"ZiB 2" mit Martin Thür

Der Marktanteil lag bei 29 Prozent

Wien – Am Sonntagabend gab Martin Thür seine Premiere als Moderator der ersten "ZiB 2" am Sonntag. 894.000 schauten sich die Sendung ab 21.48 Uhr in ORF 2 an, der Marktanteil lag bei 29 Prozent. Der "Tatort" zuvor im ORF 2-Hauptabend kam auf 975.000 (28 Prozent Marktanteil", "Im Zentrum" danach ab 22.11 Uhr auf 637.000 Zuschauer (25 Prozent Marktanteil).

Themen der ersten "ZiB"-Sendung am Sonntag waren u.a. die aktuelle Schnee- und Lawinensituation und befürchtete Versorgunsengpässe wegen dem Brexit. Zu Gast im Studio war FPÖ-Regierungskoordinator Norbert Hofer zur Steuerreform.

Zum Vergleich: Die "ZiB 2" am vergangenen Freitag kam auf 564.000 Zuschauer (21 Prozent Marktanteil), am Donnerstag schauten 780.000 bei einem Marktanteil von 31 Prozent zu, am Mittwoch waren es 787.000 und ein Marktanteil von 28 Prozent. (red, 14.1.2019)