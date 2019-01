Redaktionsgebäude der "taz" in Berlin angegriffen

Die "Identitäre Bewegung" bekennt sich auf Twitter zu bundesweiten Aktionen aus "Protest gegen linke Gewalt"

Berlin – Das Redaktionsgebäude der "Tageszeitung" ("taz") in der Berliner Friedrichstraße ist Montagmorgen von Unbekannten angegriffen worden. Laut einem Bericht von rbb24.de wurden Plakate angebracht, Flugblätter verteilt und eine Art Grabhügel aus Steinen mit einer roten Fahne errichtet. Zudem soll eine Mitarbeiterin der Zeitung bedrängt und angegriffen worden sein.

Die Polizei bestätigte rbb24.de, dass sechs bis sieben Personen an der Aktion beteiligt waren. Nach dem Einsatz ermittelt der Staatsschutz laut dem Twitter-Account der Polizei wegen Hausfriedensbruchs und gegebenenfalls Körperverletzung. Kurze Zeit nach dem Vorfall sammelten sich laut Polizei Unbekannte auch vor einem Parteigebäude in der Berliner Wilhelmstraße.

"Bundesweite Aktionen"

Zumindest zu den Plakaten hat sich auf Twitter die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" bekannt, die von "bundesweiten Aktionen" in Deutschland spricht. Laut der Website der Identitären waren auch die "Spiegel-Zentrale in Hamburg, die SPD-Bundeszentrale, das ARD-Hauptstadtstudio und die Bundeszentrale der Grünen in Berlin Ziele von als "Protest gegen linke Gewalt" bezeichneten Aktionen.



Bereits am Samstag hatten Unbekannte laut rbb24.de das Verlagsgebäude des Satiremagazins "Titanic" und das Büro der politischen Gruppe "Die Partei" in Berlin-Kreuzberg mit Farbe beschmiert. (red, 14.1.2019)