"12 Jahre Leid": Youtuber baut längste "Rollercoaster Tycoon 2"-Fahrt aller Zeiten

Durchfahrt dauert fast 13 Jahre – Trick ermöglichte Länge überhaupt

Die populäre Vergnügungspark-Simulation RollerCoaster Tycoon 2 aus dem Jahr 2002 hat mit Parkitect und Planet Coaster zwar bereits würdige Nachfolger erhalten, trotzdem findet das Game immer noch viele Anhänger. Youtuber Marcel Vos hat beispielsweise viel Zeit in das Spiel investiert, um die längste Achterbahn-Fahrt aller Zeiten zu bauen. Ganze zwölf Jahre und 207 Tage dauert eine Fahrt in der Höllenmaschine – im Spiel sind dies insgesamt 263 Jahre.

marcel vos

Zwei Bahnen fahren synchronisiert

Um diesen Rekord zu erreichen, hat der Mann auf einen Trick zurückgegriffen. So finden sich auf der Karte des Spiels zwei Achterbahnen. Auf der einen Bahn finden sich insgesamt 30 Wagen und auf der anderen Strecke, die sich über die gesamte Spielkarte erstreckt, findet sich ein einziges Gefährt. Beide Bahnen sind miteinander synchronisiert. Da auf der kleineren Strecke mit Blockierern gearbeitet wird und die Fahrt auch hier deutlich länger andauert, konnte so der Rekord überhaupt erst erreicht werden.

marcel vos

Es ist vielleicht noch mehr möglich

Der Youtuber ist bei seiner Bahn auch analytisch vorgegangen. So musste er sich den Rahmenbedingungen des Games unterwerfen – etwa, was die Maximalanzahl an Gefährten auf einer Bahn oder die Minimalgeschwindigkeit auf einer Strecke betrifft. "Ich habe gedacht, dass der vorige Rekord unschlagbar war, aber ich hatte Unrecht. Ich weiß nun wirklich nicht mehr, was ich jetzt noch machen könnte, um die neue Bestzeit zu schlagen – aber wer weiß? Möglich wäre es auf jeden Fall, eine noch längere Fahrt zu gestalten", sagt Vos in seinem Video zuletzt.

marcel vos

Save-Game bereitgestellt

Wer der Bahn bei seiner jahrelangen Fahrt zuschauen möchte, kann dies übrigens auch ohne selber Hand anzulegen. Der Youtuber hat nämlich das Save-File der Bahn mit dem Titel "12 Years of Suffering" ("12 Jahre Leid") bereitgestellt. (red, 14.1.2019)