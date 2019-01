Bizarre Kampagne macht Ei zu beliebtestem Foto auf Instagram

Das Foto eines Eies in der Schale stößt auf Instagram Kylie Jenner vom Thron

Das Foto zeigt ein ziemlich schön geformtes Ei in seiner Schale. Ein zugegebenermaßen schönes Ei, aber doch nichts Weltbewegendes. Dennoch ist es mittlerweile das am öftesten geherzte Foto auf Instagram – mit über 24 Millionen Interaktionen. Hochgeladen wurde es am 4. Jänner, um den aktuellen Rekord von Kylie Jenner zu schlagen. Das Mitglied des Kardashian-Klans hatte damals die Geburt seines Kindes auf Instagram bekanntgegeben.

Spitze gegen Jenner

Es wirkt also so, als wäre das Ei eine Spitze gegen Jenner. Die reagierte auch prompt, indem sie auf Instagram ein Ei aufbrach und den Beitrag mit: "Nimm das, du kleines Ei" versah. Auf ihrem Account kommentierten zahlreiche User mit dem Ei-Emoji. Viel Sinn ergibt die Aktion trotzdem noch nicht. Keiner weiß, wem das Instagram-Konto mit dem Ei tatsächlich gehört, allerdings soll bald Phase 2 des "Ei-Plans" in Kraft treten.

Gratis Nuggets

"Das ist verrückt. What a time to be alive", kommentierte der Account-Besitzer. Allerdings ist er bei weitem nicht der erste Nutzer, der absurde Rekorde verursacht. So hielt bis vor kurzem ein 16-jähriger Schüler die meisten Retweets auf Twitter. Er konnte damit ein Jahr lang gratis Nuggets von der Fastfood-Kette Wendy’s ergattern. "Manchmal spielt das Internet verrückt, und in diesem Fall entschied es sich dafür, ein Ei zu mögen", analysierte die New York Times. (red, 14.1.2019)