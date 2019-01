Achte "Game of Thrones"-Staffel startet am 14. April

Der Winter ist da, und das Ende der HBO-Serie hat ein Startdatum

Nun wissen wir es genau: Am 14. April startet die HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" in die achte und letzte Staffel. Am Montag veröffentlichte der TV-Sender einen Trailer, in "90 Tagen, 23 Stunden, 55 Minuten, 27 Sekunden" ist es so weit, dann wird die erste von insgesamt sechs Folgen ausgestrahlt.

Zu sehen sind in dem Trailer drei der verbliebenen vier Stark-Kinder, Arya, Sansa und Jon Snow, auf dem Weg in die Krypta in Winterfell. Und dann kommt der Winter. In Österreich wird die letzte Staffel von "Game of Thrones" zeitgleich mit der Veröffentlichung in den USA auf Sky abrufbar sein. (red, 14.1.2019)