Trump droht Türkei bei Angriff auf Kurden mit "wirtschaftlicher Zerstörung"

US-Präsident will Schutzzone an der Grenze, warnt aber auch Kurden vor Provokationen – Türkei reagiert verärgert auf Drohung

Washington/Ankara – US-Präsident Donald Trump hat die Türkei im Falle eines Angriffs auf kurdische Truppen in Nordsyrien vor einer "wirtschaftlichen Zerstörung" gewarnt. Allerdings warnte er zugleich auch die Kurden vor Provokationen: "Ich will auch nicht, dass die Kurden die Türkei provozieren", fügte er in einer weiteren Nachricht hinzu. Trump sprach zudem von der Schaffung einer Sicherheitszone von 32 Kilometern, führte das aber nicht näher aus.

Die mit den USA alliierten Kurden in Nordsyrien, genauer gesagt die kurdisch-arabischen Kräfte der "Syrian Democratic Forces (SDF), fürchten nach dem Rückzug der US-Soldaten aus dem Land einen Angriff der Türkei. Ankara sieht die kurdischen Kämpfer der YPG – die an der Spitze der SDF steht – als Terroristen und als verlängerten Arm der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Präsident Tayyip Erdogan hatte erst am Dienstag erklärt, sehr bald zur Tat schreiten zu wollen, "um diese Terrororganisationen auf syrischem Boden zu neutralisieren".

Im Dezember hatte er eine Offensive gegen die kurdischen Truppen vorerst auf Eis gelegt, nachdem die USA ihren Truppenabzug aus Syrien angekündigt hatten. Am Donnerstag betonte Außenminister Mevlüt Cavusoglu in einem Interview des Senders NTV allerdings, dass die Türkei losschlagen werde, sollten die USA ihren Abzug zu lange hinauszögern.

US-Sicherheitsberater John Bolton hatte die Türkei vergangene Woche bereits verärgert, als er bei einem Besuch in Israel den Abzug der USA auf Syrien von türkischen Sicherheitsgarantien für die Kurden abhängig machte. Auf Trumps Äußerungen vom Montagfrüh reagierte der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin verschnupft. Washington solle damit aufhören, die Kurden mit den YPG zu verwechseln, sagte er. Es gebe aus Sicht Ankaras "keinen Unterschied" zwischen den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) und der Jihadistenmiliz IS.

Angst auch vor IS-Erstarken

Die USA hatten ihren Rückzug aus Syrien am Freitag begonnen. Rund zehn gepanzerte Fahrzeuge und weitere Maschinen waren von der US-Basis Rmeilan in der ostsyrischen Provinz Al-Hasaka abgezogen worden, meldete da die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Allerdings betonte man in Washington, dass man langsam vorgehen werde und vorerst noch keine Soldaten abziehe.

Im Washingtoner Sicherheitsestablishment ist die Sorge vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) groß, die die USA gemeinsam mit dem SDF bekämpft hatten. Präsident Trump sieht diese zwar als "besiegt" an, Analysen zeigen aber, dass sie vor allem in letzter Zeit wieder an Kraft gewonnen habe. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" hatte die Türkei auch nach dem Abzug umfangreiche US-Militärhilfe für den Kampf gegen den IS angefordert. Laut Quellen der Zeitung waren die türkischen Hilfsgesuche "so umfangreich, dass sich das US-Engagement im Fall einer Erfüllung erhöhen statt verringern würde. (mesc, APA, Reuters, 14.1.2018)