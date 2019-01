Patriots mit achtem NFL-Halbfinaleinzug in Serie

Die Los Angeles Chargers waren beim 28:41 letztlich chancenlos – Titelverteidiger Eagles out

Foxborough – Die New England Patriots um Quarterback Tom Brady haben mit dem achten Halbfinal-Einzug in Folge ihren Playoff-Rekord in der NFL verbessert. Der 41-jährige Brady führte sein Team am Sonntag zu einem ungefährdeten 41:28 (35:7)-Heimerfolg gegen die Los Angeles Chargers.

Brady bewies aufs Neue, dass er auch im fortgeschrittenen Alter zu den besten Spielmachern der Liga zählt. Mit präzisen Pässen und einem starken Laufangriff zerlegten Brady und die Patriots die Verteidigung der Kalifornier. Am Ende standen für den fünffachen Super-Bowl-Gewinner 343 Pass-Yards und ein Touchdown zu Buche. "Ich mag es einfach zu gewinnen", erwiderte der Quarterback auf die Frage, ob der Play-off-Sieg wenigstens ein paar der Zweifler verstummen lassen wird.



Chargers-Quarterback Philip Rivers verbuchte 331 Pass-Yards, drei Touchdowns und eine Interception. Im Finale der AFC trifft New England am kommenden Sonntag auf die Kansas City Chiefs mit Quarterback-Jungstar Patrick Mahomes.

Endstation für Titelverteidiger Eagles

Titelverteidiger Philadelphia Eagles ist am Sonntag (Ortszeit) in der National Football League (NFL) im Play-off-Viertelfinale ausgeschieden. Der Super-Bowl-Sieger 2018 scheiterte im NFC-Divsional-Spiel mit 14:20 (14:0) an den New Orleans Saints.

Quarterback Drew Brees führte die Saints nach einem frühen 0:14-Rückstand mit zwei Touchdowns und 301 Pass-Yards zurück in die Erfolgsspur. Für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber sorgte allerdings Defensivspieler Marshon Lattimore, der knapp zwei Minuten vor dem Ende seine zweite Interception verbuchte. Für Super-Bowl-Held Nick Foles war es die womöglich letzte Partie im Trikot der Eagles. Im finalen NFC-Duell empfangen die Saints am Sonntag die Los Angeles Rams. (APA, 14.1.2018)