Veiths tiefer Fall ohne Sturz

Österreichs Skifahrerinnen werden in der WM-Saison von einer Verletzungsserie heimgesucht. Am Samstag erlitt Anna Veith im Training zum wiederholten Mal einen Kreuzbandriss – der achte langfristige Ausfall.

Zwei schwere Knieoperationen hat Anna Veith schon überwunden. Wie es nach der Nummer drei am Samstag für die 29-jährige Salzburgerin weitergeht, ist offen. Aufgeben will sie jedenfalls nicht. "Ich werde das in aller Ruhe auf mich zukommen lassen. Ich brauche jetzt einfach Zeit zum Gesundwerden und werde Schritt für Schritt daran arbeiten, wieder fit zu werden. Schließlich weiß ich ja, was es heißt, sich zurückzukämpfen, und es ist mir ja auch schon zweimal richtig gut gelungen. Natürlich ist es möglich, dass ich das wieder schaffe", ließ Veith am Sonntag per Aussendung wissen.

Am Tag nach Brunner

Die Super-G-Olympiasiegerin von Sotschi 2014, dreimalige Weltmeisterin und zweimalige Gesamtweltcupsiegerin hat sich beim Riesentorlauf-Training in Pozza di Fassa, Italien, einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Tags zuvor hatte es Stephanie Brunner, Österreichs Riesentorlauf-Hoffnung für die kommende WM in Åre, an gleicher Stelle erwischt – vorderes Kreuzband und Innenmeniskus im linken Knie gerissen.

Veith wurde wie auch Brunner im Innsbrucker Klinikum Hochrum operiert. Anders als bei Brunner passierte Veiths Verletzung nicht bei einem Sturz. "Das, was passiert ist, war einfach Pech", sagte Veith. "Ich bin sehr direkt auf ein Tor zugefahren, musste leicht korrigieren und habe dann einen Schlag abgekriegt, wurde hinten reingedrückt und habe gleich gespürt, dass etwas mit dem Knie nicht stimmt."

Vor nicht einmal einem Jahr gewann Veith die Olympische Silbermedaille im Super-G.

Training am Limit

Der enormen Belastung ihrer beiden lädierten Knie war sich Veith stets bewusst. "Das Skifahren bleibt ein enorm belastender Sport", hatte sie nach einem für sie "ungewohnten", weil verletzungsfreien Sommer gesagt. Nach diesem hat Veith auch den Vertrag mit ihrem Hauptsponsor um drei Jahre verlängert. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel wollte ihr das Versprechen abringen, bis 2021 weiterzufahren. Veiths Antwort: "Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, könnte ich das versprechen, aber ich muss von Jahr zu Jahr schauen."

Während ihrer langer Verletzungspause habe sie gespürt, dass es noch nicht vorbei sei, hatte Veith zuletzt am Semmering gesagt. "Wichtig ist deshalb vor allem, dass ich gesund bleibe." Auch in Pozza di Fassa habe sie das versucht: "Im Nachhinein würde ich sagen, es gab nichts, was wir an dem Tag hätten anders machen können. Um im Riesenslalom voranzukommen, muss man einfach am Limit trainieren."

Österreichs Damencheftrainer Jürgen Kriechbaum muss schauen, wie er ohne sein halbes Team auskommt. Die Verletzungsserie sei bitter, "denn der Druck ist bei einer WM ja trotzdem da". Grundsätzlich trifft Kriechbaum jede Verletzung, "aber wenn Spitzenleute fehlen, ist es natürlich auffälliger". Der Skisport sei gefährlich, man müsse sich des Risikos stets bewusst sein. "Man kann sich dem nicht entziehen."

Materialdiskussionen

Ob die oft ähnlichen Verletzungsmuster auch auf das Material zurückzuführen sind, ließ Kriechbaum offen. Bei den Damen habe man die Radiusänderungen der Rennski bei weitem nicht so extrem betrieben wie bei den Herren. "Materialdiskussionen kommen speziell bei Verletzungen nach Bagatellstürzen schnell auf."

Der Skiradius sei aber nur ein Teil der Frage. "Man muss sich auch die Kraftübertragung und den Dämpfungsmechanismus ansehen", sprach der Coach das System mit Bindung, Platte und Schuh an. (red, 13.1.2019)